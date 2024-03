Az Angels ugyanis az alapszakaszt az első helylen zárta, ezért a rájátszást a negyedik helyezett veszprémi Rampage Women’s Hockey ellen kezdte. A párharc az egyik fél két győzelméig tartott, és az Angels két összecsapás után búcsúzott. Pedig az előzmények alapján nem véletlenül várták bizakodva a dunaújvárosiak a párviadalt. Az alapszakasz-győzelem mellett az is az Angyalok esélyeit növelte, hogy ebben a szezonban kettőből kétszer legyőzték a Rapmage együttesét (3-1, 2-0).

Azután a rájátszásban két sima veszprémi győzelem született. Az első meccsen Dunaújvárosban 4-1-re, míg a Rampage vendégeként 5-0-ra kapott ki Láng Zoltán alakulata.

A dunaújvárosiaknak nem is annyira a két vereség miatt kell elgondolkozniuk, hanem azért, hogy mindössze egy gólt lőttek a párharcban.

Az Angels a csalódás ellenére is előrelépett a tavalyi szezonhoz képest, mert akkor az ötödik helyen végzett, most pedig a bronzért játszhat, ellenfele a MAC Marilyn – HK Budapest összecsapásból kerül majd ki.

Láng Zoltán, az Angels vezetőedzője így értékelte a Rampage elleni találkozókat: – Nehéz bármit mondani. A lányok saját magukra tettek nagy terhet, egyénileg akartak mindent megoldani. Tanulnunk kell ebből a két mérkőzésből. Nincs megállás, nincs idő keseregni. Várjuk az ellenfelünket a harmadik helyért vívott csatába, vasárnap pedig az osztrák bázisú bajnokságban, a DEBL-ben játszunk itthon az alapszakasz első

Villach ellen. A Lady Hawsk tizenkilenc mérkőzésen csak egy pontot vesztett. Legutóbb idegenben megszorítottuk őket, balszerencsés körülmények között 4-3-ra kaptunk ki tőlük.