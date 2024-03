Az első felvonásban ezt sikerült maximálisan megvalósítani, mert hiába volt valamivel aktívabb a DEAC, Kovács és a védelem is jól állt a lábán, így sikerült kapott gól nélkül lehozni a nyitó húsz percet, igaz a túloldalon is mindent védett Hetényi. A gólcsend a 22. percben tört meg, méghozzá Szalmának köszönhetően, aki egy blokkolt Ahonen-lövést húzott a kapuba emberelőnyben (0-1). Nem sokkal később újra előnyben játszhattak a dunaújvárosiak, ám ebből sajnos most ők kaptak gólt, Vasziljev szép egyéni alakítása után (1-1).

Fotó: Derencsényi István

A folytatásban egyre nagyobb fölénybe kerültek a debreceniek, de sokáig sikerült tartani a döntetlent a DAB fiataljainknak. A 37. percben sajnos már nem volt kegyelem, mert Dobmayer értékesített egy kipattanót, majd két és fél perccel később Usnyev is betalált, s már 3-1-re vezetett a DEAC. A záró felvonásban is sokkal hatékonyabbak voltak a vendéglátók, akik a 47. percben már negyedik góljukat szerezték, ráadásul a hajrájuk is jobban sikerült, mert az 57. és 59. percben szerzett újabb találatokkal alakították ki a 6-1-es debreceni sikert jelentő végeredményt.

Fotó: Derencsényi István

Sok pihenője egyik gárdának sem lesz a péntek esti találkozó után, ugyanis szombaton (március 2.) délután fél négytől már Dunaújvárosban mérik össze egymással erejüket a felek.

DEAC–DAB 6-1 (0-0, 3-1, 3-0)

DAB: Kovács – Léránt, Ahonen (1), Pinczés (1), Szalma 1, Somogyi – Bánki, Varga, Zorin, Strenk, Janech – Belicenka, Sziszak, Zaharevics, Károly, Atamancsuk – Marosi, Léhi, Vaculik, Kuminka. Edző: Revák Zoltán.

Vaszjunyin Artyom, a DEAC vezetőedzője: – Elég gyenge első harmadunk volt. Biztos kellett egy kis idő a srácoknak, de nem is játszottunk annyira jól, nem mentek a lábak, nem mentek a passzok. Kapu előtt szinte nem is volt emberünk az egész harmadban. A másodikra megbeszéltük, hogy kicsit változtatni kell, onnantól kezdve elég jól játszottunk. Szóval negyven percig jól játszottunk. Revák Zoltán, a DAB másodedzője: – Először is óriási köszönet a kapusunknak, aki fantasztikus teljesítményt nyújtott, és nagyon sokáig meccsben tartott minket. Úgy gondolom, amit a mai mérkőzésre terveztünk, azt a vezető gólunkig tudtuk megvalósítani. Utána úgy nézett ki az egész, mintha minket zavart volna össze az, hogy megszereztük a vezetést. Onnantól kezdve, amit megbeszéltünk az öltözőben, nem nagyon tartották be a srácok. Próbáltunk rendet tenni a fejekben, úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés a második harmadban dőlt el. Lehet, hogy most nagyon sok fiatal játékos kap nálunk lehetőséget, de ezt a vereséget nem tudjuk erre fogni, mert amiben hibáztunk, ahhoz nem kell sok tapasztalat. Nagyon alap dolgokban hibáztunk a második, illetve a harmadik játékrészben is.

Forrás: acelbikak.net