Tízezer méteren hirdettek először győztest a medencés hosszútávúszó országos bajnokságon Veszprémben, ahol a pénteki nyitónapon a 18-19 évesek korosztályában a fiúknál a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület kiválósága, Kovács-Seres Hunor diadalmaskodott.

A nyílt vízen és medencében egyaránt remek eredményeket elérő - ezt kevesen tudják megcsinálni - tehetség tavaly sem talált legyőzőre, s most is a szám legnagyobb esélyeseként odapörkölt a mezőnynek, végig vezetve, komolyabb előnnyel csapott be elsőként a célba, 1:49:02,96 órás időeredménnyel. Mögötte, akárcsak tavaly, az érdi Poteczin Dániel végzett (1:49:11,38) előtt, harmadik a szintén érdi Tohl Dániel Antal (1:51:53,86) lett. S, hogy teljes legyen a DKSE öröm, a negyedik helyen Eszenyi Ábel érkezett be, 1:56:47:62 órával.

A bajnokság második napján a korosztályos versenyzők 3000, 5000 és 7500 méteren úsznak, vasárnap pedig valamennyi korcsoport, így a felnőttek is rajthoz állnak 1500 méteren.