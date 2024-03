Az újonc Mezőfalvára ez rá is férne, akikre a tavasszal még nem mosolygott rá a szerencse, bár már többször is közel voltak ehhez, így szombaton is.

Mány-Bicske II. – KK Grain Kft.-Mezőfalva 3–2 (2–0)

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Balázs, Villám, Török, Rakonczai, Márki (Csontos 87.), Németh, Mekota, Kovács K. (Kovács B. 63.), Morár.

A szünetig két hazai gólt láthatott a közönség, amelyet mind a kétszer Nemesnek köszönhettek a vendéglátók. A pihenőt követően az 51. percben büntetőhöz jutott a Mezőfalva, amit Németh értékesített. A 65. percben Peinlich góljával azonban ismét kétgólos különbségre nőtt a Mány-Bicske II. előnye. A vendégek aztán a 82. percben Németh újabb találatával szorossá tették az állást, a végeredményen azonban már nem tudtak változtatni. Így maradtak tizenhat ponttal a tizenegyeik helyen.

Villám Balázs játékosedző: – Sajnos az első félidőben fejben ismét bennmaradtunk az öltözőben. A szünet után sokkal többet tettünk a pontszerzés érdekében, de ez már kevés volt az egyenlítéshez.

Egyelőre nem találom a nyitját, miként lehetne feltüzelni a srácokat, hogy már a kezdésnél is azt nyújtsák, amire valójában képesek.

További eredmények: Sárbogárd – Csór Truck-Trailer 4–2, Máv Előre FC Főnix – Sárosd 1–0, Lajoskomárom – Mór 0–1, Tóvill-Kápolnásnyék 2–1, Bodajk – Maroshegy 0–5, Ercsi Kinizsi – Martonvásár 4–2.

A bajnokság állása