Jól kezdődött a vasárnapi találkozó a hazaiak szempontjából, hiszen már a 6. percben betalált az ercsi kapuba a hazai csapat, szabadrúgásból, 28 méterről Márki bombázott a hálóba. Sajnos ennyi idő múlva, a 12. percben érkezett a szépítés György részéről. A 30. percben tizenegyeshez jutott a Mezőfalva, büntetőt Németh értékesítette, megint a hazaiaknál volt az előny. A szünet előtt egy perccel megnyugodhattak a vendég szurkolók is, mivel Lak találatával ismét nyílttá vált a mérkőzés.

A szünet után után bő húsz percig csak helyzeteteket dolgoztak ki az együttesek, de gólra nem tudták azokat váltani. A győzelmet jelentő három pontot Rebők szabadrúgása jelentette az Ercsinek.

Összefoglalva: Villám Balázs legénysége kétszer is vezetett, de az előnyt a második félidőre már nem tudta megtartani. A vendégeknek több helyzetük volt, amiből vezetéshez is jutottak és jó játékkal, sok helyzettel őriztek is a találkozó végéig. Pont egy góllal volt jobb ellenfelénél az Ercsi csapata.

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Ercsi Kinizsi 2-3 (2-2)

Mezőfalva: Kovács Á. - Sági, Balázs, Török, Rakonczai, Balogh, Márki, Németh L., Kovács B., Kovács K., Villám. Cserék: Németh B., Gertner, Kis, Csontos.

Ercsi: Andrejev - Farkas, Mónus, Baranyai, Schnierer, Juhász. György, Lak, Rebők, Petrás, Buzás. Cserék: Lósits, Kovács, Rácz, Hujber, Nikolics.

Villám Balázs, mezőfalvi játékosedző:

Kétszer mentünk el a kapuig és kétszer is gólt értünk el, amivel vezettünk is.

– Ellenfelünk több helyzetet kidolgozott és ebből tudott egyenlíteni, majd győzni. Gratulálok az Ercsinek. Egy góllal tényleg jobbak voltak.

Lieber Károly, Ercsi: – Készültünk a Mezőfalva ellen. Még a korábbi ellenfelükkel, a Tordas edzőjével is konzultáltunk. Erős csapat a hazai és egy döntetlennel is bravúrra számítottunk.

A mérkőzés alatt végig futottunk az eredmény után, de a pihenőt követően partnerünk már nem talált ellenszert a támadásainkra, és a szabadrúgással összejött a győzelem.

– A helyzetkihasználást tekintve azért nem lehetünk felhőtlenül boldogok az eredménnyel.

A forduló további eredményei: Mór – Tordas 2-1, Sárosd – Martonvásár 2-2, Bodajk – Tóvill-Kápolnásnyék 0-3, Maroshegy – Mány-Bicske II. 0-1, Csór Truck-Trailer – Lajoskomárom 0-1, Enying – Máv Előre FC Főnix 2-10, KK Grain Kft.-Mezőfalva Ercsi Kinizsi 2-3.

A bajnokság állása