A mérkőzésre az Asterix sajnálatosan rövid kispaddal tudott kiállni, de becsülettel helytálltak, még az utolsó percben is gólra törően játszottak. Azt, hogy a 38. percben Borkát két sárga után kiállították, a hazaiak is sajnálkozva vették tudomásul. A Dunaújváros csapata élt a lehetőséggel, és látványos, szép játékkal érte el a kiütéses győzelmét.

A hazai találatokon ritka pengés sorozattal az ötöt jegyző Ivacs Gábor, a gólözönt elindító, kettőig jutó Vincze Dezső, Kuti András és a pályafutása első felnőttmeccsét játszó Pribék Tamás osztozott.

Ivacs Gábor öt gólt szerzett, ami bárki ellen is, bravúros teljesítmény

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Dunaújváros Futsal – Asterix SC Érd 9–0 (2–0)

DF: Cseresnyés – Ivacs, Puskás, Németh, Vincze. Csere: Váradi, Pribék, Fekete, Szili, Varga, Kuti. Edző: Tóth Árpád.

Tóth Árpád a csapat edzője így értékelt:

Nagyot változott a játékunk az előző mérkőzés óta. Edzettünk, és megbeszéltük a Tihanyban jelentkező problémákat, ahol főleg a helyzetkihasználással voltak gondjaink.

– Álmosan kezdtünk, de a félidő végén lőtt gólok hatására megnyugodtunk, és a másodikat már gond nélkül tudtuk lehozni. Az is okozhat gondot, ha az ellenfél, mint most is, kisebb létszámmal érkezik, és lebecsülik őket. Mondtam a fiúknak, ez nem történhet meg, és azt is, azzal tisztelheted meg az ellenfelet, ha komolyan veszed a játékot. Ezen felül annyi gólt lősz nekik, amennyit csak lehet.

Varga Milán, a csapat mindig gólra éhes játékosa ezúttal nem lőtt egyet sem, de jól és hasznosan tette a dolgát.

– Kilencet lőttünk, ami nagyon jó dolog, és csak azt sajnáltam, ez nem a felsőházban történt.

Külön gratulálok Ivacs­nak, aki ötöt vágott, ami akármelyik osztályban is kiváló teljesítmény.

Pribék Tamás, az utánpótlásból első alkalommal fölkerült játékos egyből góllal tette le a névjegyét a felnőttek között. – Nagyon boldog vagyok az első felnőttmeccsem után, hiszen gólt is lőttem és gólpasszt is tudtam adni. Természetesen nem sikerült minden, de remélem, hogy lesz még módom rá, hogy hasznossá tegyem a játékomat!