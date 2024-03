A 4. a osztályos Virág Petrik korábban úszásban is bizonyította tehetségét, a tanulásban is megállja a helyét, ezen felül még sikeres motorversenyző is. Mindezt nemzetközi és hazai versenyeken elért eredményei is igazolják, az 50 köbcentiméteres kategóriában több alkalommal is remek eredményekkel ért célba a Dél MX Motorsport Egyesület képviseletében.

A junior MX50 maxi kategóriában, a nyílt nemzeti bajnokságon harminckét versenyző indult, a magyarok mellett szlovén, szlovák, román, szerb, cseh motorosokkal. A kilenc futamból álló sorozatot összesítve egy szlovén fiú nyerte 374 ponttal, a harmadik pedig Virág Petrik lett, aki 315 ponttal zárta a szezont.