Mindketten újabb egy évre írták alá, és mint a közleményben jelezték, ez még csak a kezdet, az elkövetkezendő hetekben több bejelentéssel érkeznek majd.

A 34 éves Szalai a Kohász egyik leghűségesebb játékosa, hiszen a 2015 nyara óta erősíti a piros-fehéreket, akikkel 2016-ban EHF Kupát nyert. Dunaújvárosban eltöltött ideje alatt 982 találatot szerzett eddig, így hamarosan a DKKA "ezredesévé" válik. A csupaszív játékos a mostani idényben második a házi góllövőlistán, tizenöt találkozón ötvenhárom gólt jegyzett.

A 33 éves kapus, Oguntoye Viktória 2015 és 2018 között már erősítette a DKKA-t, s kulcsembere volt annak a csapatnak, amelyik 2016-ban elhódította az EHF-kupát. Oguntoye azóta játszott Debrecenben, valamint a Dunaszerdahelyben is, ekkor kétszer választották meg Szlovákia legjobb kapusának, amelynek válogatottjában is szerepel. Innen érkezett 2022 nyarán a Kohászhoz, amelynek színeit ő is további egy szezonon át fogja viselni.