Szombat este a Dohában zajló világbajnokság olasz–horvát férfidöntője után (a horvátok ötméteresekkel nyertek) rendezték meg a párizsi játékok sorsolását. Elsőként a nőket húzták ki, a magyar válogatott kifejezetten könnyű ötösbe került, ugyanis a hollandok mellett az ausztrál, a kínai és a kanadai csapattal került össze. Az csak péntek este derült ki hivatalosan, hogy az afrikai kvótás Dél-afrikai Köztársaság csapata a férfiaknál és a nőknél sem vállalja az ötkarikás indulást, így a férfiaknál a Dohában nyolcadik Románia, a nőknél pedig Kanada került a mezőnybe.

A világbajnokságon ezüstérmes magyar női együttes a tornán a az ausztrál és a holland csapatot is legyőzte, a felkészülés során pedig a kínaiakat. Ugyanakkor az egyenes kieséses szakaszban biztosan nehéz dolga lesz, mivel a B csoportban a világbajnok amerikai válogatott mellé került a spanyol, a görög, az olasz és a francia csapat. Utóbbiakat leszámítva ez egy kőkemény ötös.

A magyar szövetség honlapján Mihók Attila, a női csapat társkapitánya rávilágított: három meccset kell nyerniük, hogy a negyeddöntőben elkerüljék az amerikai-spanyol párost.

Egyértelműnek tartja, hogy az ausztrálok, a kínaiak, valamint a kanadaiak elleni mérkőzéseken győzniük kell, hogy a görögökkel vagy az olaszokkal találkozzanak a nyolc között. – Ez persze csak számolgatás, Dohában alapvetően senki sem akart csoportelsőként a csoportjában második világ- és Európa-bajnok Hollandiával találkozni a negyeddöntőben, a férfiaknál pedig mindenki a franciák elleni meccsre vágyott.

Általunk bizonyosodott be, hogy a papírforma addig számít, míg el nem érkezik a meccs napja

– magyarázta.

Mihók Attila

Fotó: MVLSZ/Derencsényi István

Hangsúlyozta, a nem európai együttesek gyakorlatilag már hétfőtől edzőtáborba vonulnak, és elkezdik az olimpiai felkészülést, ezért a magyaroknak sem lehet más a feladatuk, mint egyénileg és később csapatszinten is a lehető leghamarabb elkezdeni készülni Párizsra.

Egyébként szombaton landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az ezüstgép, fedélzetén az olimpiai kvótával és ezüstérmekkel hazatérő női válogatottal. Az mvlsz.hu beszámolója szerint az elmúlt években szerencsére már itthon is kezd elveszni a rossz szájíz, ami korábban szinte automatikusan társult egy második helyezéshez (főleg a közvélemény által), a váróba kilépő lányok, valamint a stábtagok is széles mosollyal fogadták a maximálisan megérdemelt gratulációáradatot. Közte a DFVE kapusedzője, Kardos Krisztina, illetve játékosai, Garda Krisztina, Horváth Brigitta és Mahieu Geraldine, akiket a dunaújvárosi klub fiataljai is köszöntöttek.

Ahogy telik az idő, egyre inkább az elégedettség lesz meg bennünk. A realitás szemszögéből vizsgálva továbbra is azt mondom, amit a világbajnokság előtt is mondtam volna egy hasonló, remélt eredményre: ez az ezüst nagyon hízelgő a csapat számára.

– mondta Mihók Attila.

Gurisatti Gréta elmondta, nagyon mélyről viszonylag magasra jutottak

Fotó: MVLSZ/Kovács Anikó

– Persze, sajnáljuk a döntőt, de az sem a csapategységen múlt, hatalmas tartásunk volt, ahogy 0–3-ról visszajöttünk 5–5-re és az utolsó másodpercekben is volt esélyünk ezt megnyerni. Ez egy olyan élmény, ami lehet egy recept, meg kell tartanunk, és oda kell figyelnünk a következő időszakban, hiszen fél év múlva olimpia, és addig nem szabad elengednünk egymás kezét. Nagyon mélyről viszonylag magasra jutottunk, a döntő utáni érzések pedig arra sarkallnak, hogy ebben van még, van hova fejlődni fizikálisan, taktikailag és szellemileg – mondta Kurucz-Gurisatti Gréta.