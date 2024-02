Igen jó hangulatú és rendkívül sportszerű mérkőzéseket láthattak a szurkolók – tájékoztatta lapunkat Pethes Bálint vállalkozó, helyi képviselő, a kupa névadója és főtámogatója. A fontos pontgyűjtő versenyen, amelyet Szűcs István a DKSE birkózó szakosztályának elnöke nyitotta meg, a hazai szívek is büszkén doboghattak, hiszen az ő és fiókszakosztályaik (Gurics, Enying VSE) színeiben huszonegy sportoló lépett szőnyegre. Különösen értékes ez a létszám, amikor betegség miatt a száz nevező közül sokan nem tudtak eljönni.

Tombor István, Varga Gábor, Pethes Bálint és Mátyás Gábor is köszöntötte a fiatalokat

Fotó: Sebestyén Bálint/DKSE

A rendezvényen ott volt többek között Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke, a korábbi kiválóságok közül a tizenháromszoros magyar felnőtt bajnok, Eb-ezüstérmes Vadász Csaba és Kovács József. Továbbá megtisztelte jelenlétével Varga Gábor, a térség országgyűlési képviselője is, akitől arról érdeklődtünk, miért is vonzóak számára a birkózók versenyei?

– Egyrészt azért, mert itt van egy nagyon jó edző és egyesület, ahol ő és a szakvezetés mindent megtesz az utánpótlásért.

Nem csak arról van szó, hogy birkóznak, hanem nevelik is ezeket a gyerekeket. Látom milyen eredményeket érnek el és az is látható, hogyan fejlődnek igazi sportemberré.

- Másrészt mindig támogatásra érdemes, amit a helyi közösség akar és szeret csinálni. Ahogy látszik, a helyi sportegyesület kiválóan szervezi ezeket a rendezvényeket, programokat. Részemről tehát biztosítva van a támogatás, hiszen a gyerekek jó körülmények és jó emberek között vannak. Nagy megtiszteltetésként ért az az ajándék porcelán birkózó figura, amit kaptam, ezzel is megköszönve az eddigi segítséget. Azok, akik akarnak valamit, mindig is számíthattak a támogatásomra és segíteni fogom a továbbiakban is – hallottuk az országgyűlési képviselőtől.

Fotó: SB

A rendezvényről Tombor Istvánt, a DKSE vezetőedzőjét is megkérdeztük. – Változott az országos bajnokságra való bejutás rendszere, amit nyílttá minősítettek. Ez azt jelenti, nem feltétlen szükséges a területi eseményeken részt venni. Ezzel is segítve az esélyeket azoknak, akik betegség, vagy valamilyen más oknál fogva nem tudnak szőnyegre állni.

A versenyzés azonban fontos esemény a felkészüléshez, a fejlődéshez és pontszerzési lehetőség a klubok közötti rangsorban.

Ami az eredményeket illeti, az egyéni teljesítmények alapján a csapatversenyt a DKSE nyerte a Kaposvári Sportiskola és a Honvéd Niké SE előtt.

29 kg: 1. Utczay Krisztián (DKSE). 32 kg: 1 Szabó Bence (Gurics), 2. Twardon Áron (DKSE).

35 kg: 5. Boromisza Norbert (DKSE), Davlyatov Safar (DKSE) helyezés nélkül.

38 kg: 1. Kaszala Máté (DKSE), 3. Réger Hannibál (DKSE), 5. Telek Emma (DKSE), Kovácsik Nimród (DKSE) helyezés nélkül. 46 kg: Szentesi Noel (DKSE) helyezés nélkül.

50 kg: 2. Pavelka Levente (EVSE), 3. Czeiner Péter (DKSE), 5. Papp Áron (EVSE), Hegedűs Alex (DKSE) h.n.

58 kg: 2. Szloboda Lóránt (DKSE), 3. Fekete Csanád (Gurics), 5. Lengyel Csenge (DKSE), Kopasz Sámuel (DKSE) h. n.

85 kg: 1. Androvics Márk (Gurics), 3. Kéri Dániel (DKSE). +85 kg Pudelka Viktor: 2. (EVSE).