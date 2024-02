A női kézilabda bajnokság 15. fordulójában nagy rangadó várt a Kohászra, hiszen az egyaránt tízpontos csapatok összecsapása komoly küzdelmet ígért. Szeptemberben a dunaújvárosiak két góllal nyerni tudtak, s most is erre készültek. A vendégektől hiányzott Krupják-Molnár, Horváth Petra, Horváth Anna, Kopecz, viszont Lakatos újra bevethető volt.

Alba Fehérvár KC – Dunaújvárosi Kohász KA 31-30 (17-15)

Alba Fehérvár KC: Kubina – Zrnic 4, Afentaler 4 (1), Sulyok, Kövér 3, Utasi 5, Takó 4. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Szabó K. 6 (1), Dubán, Szmbatjan 5 (3), Kocsis B. Vezetőedző: Horváth Roland. DKKA: Oguntoye – Agócs 1, Trawczynska 7 (3), Borgyos 4, Nick 2, Szalai B. 8, Sallai N. Csere: Wéninger (kapus), Moreno, Paróczy 1, Bouti 1, Lakatos 1, Gajdos, Török F. 3, Arany 2. Vezetőedző: dr. Paic Róbert. Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 8/5, ill. 3/3.

Az első félidőben 4-4-ig folyamatosan egyenlíteni tudtak a házigazdák, aztán a Kohász percei következtek, a jó védekezés mellett a támadójáték is eredményes volt, Trawczynska, Nick, illetve Borgyos találataival 8-5-re vezetett a DKKA, a rohamot a 12. percben időkéréssel próbálta megállítani Horváth Roland. Afentaler és Szalai gólváltása után Bouti összeszedte az első újvárosi kiállítást, amit Takó gyorsan góllal is büntetett. Majd kapus nélkül támadva elég volt két hiba, amivel ingyen találatokat ajándékozott a DKKA a hazaiaknak, a 9-9 magával hozta a Kohász időkérését is a 18. percben. Ezt követően sikerült ellépni kettővel, de erre zsinórban három gólt lőtt az Alba, mely miután magához ragadta az előnyt, már nem is adta ki azt kezéből a szünetig.

Ahogyan az előző mérkőzéseken, megint az öltözőben maradtak a vendégek, 18-16 után Tóth Nikolett percei következtek, sorra védte a lövéseket, társai pedig szerezték, így a 37. percben már hatra nőtt a hazai előny (22-16), amit időkérés is követetett a Kohásztól.

Utána percekre befagyott az eredmény, amit a Fehérvár tört meg, hétgólos mínusznál már úgy tűnt, el is úszott a meccs. Azonban Szalaiék nem adták fel, Babett két perc alatt szórt hármat. Afentaler hetese a kapufán landolt, a Fraditól kölcsönkapott fiatal szélső, Török lövése viszont a hálóban, ezzel tovább csökkent a hátrány. Gajdos kiállítása alatt újra elment néggyel az Alba (25-21). Nem sokáig örülhetett azonban ennek az előnynek a hazai csapat, nagy küzdelemben fokozatosan csökkentette hátrányát a DKKA, az 51. percben már az egyenlítésért támadhattak. A lehetőség ekkor még kimaradt, a hazaiaknál remeklő Szabó gólt szerzett, de Arany és Szalai találataival végre sikerült egalizálni az 54. percben, 28-28.

A hajrá óriási küzdelmet és izgalmakat hozott, az Alba kétszer vezetett, a Kohász kétszer egyenlített, az utolsó percre fordulva Smbatian hetesével megint ott volt az előny. A vendégek időkérése után Szalai a kapufát találta el, így a fehérváriak nyerték meg ezt a fontos rangadót. Ezzel ők léptek fel a tabella hetedik helyére, a DKKA maradt tizedik, három pontra a kieső helytől.

A bajnokság állása