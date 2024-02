Niko Eronen: – Az első húsz percben nagy nyomás alatt voltunk, minden sor új volt, gyakorlatilag egy új csapat volt a pályán. A második volt a legjobb harmadunk ma, kicsit megnyugodtunk, több időt tudtunk tölteni a támadó harmadban, úgy tűnt, a srácok élvezik is a játékot, de a Gyergyó a harmadik felvonásban még rálépett a gázpedálra. Az ötvenedik perc után azt történt tulajdonképpen, hogy elfelejtettünk dolgozni, túl könnyen adtuk a gólokat és ezzel véget is ért számunkra a meccs. Abban a helyzetben, amiben most vagyunk, elfogadhatatlan, ha nem dolgozunk. Négy sorral játszottunk, szóval az a minimum, amit mindenkinek csinálnia kell a meccsen és minden nap, hogy kidolgozzák a belüket minden cserében, minden percben, s minden centiméterért.

Szilassy Zoltán: – Az hordozta a veszélyt magában, hogy agyondomináltuk a meccset és ilyenkor az a rizikó, hogy elrontasz valamit a támadó harmadban, és abból megugranak, és azért van elég jó hokis a DAB-ban most is ahhoz, hogy ezeket az ellentámadásokat, szólókat eredményesen fejezzék be. A DAB kapusát ki kell emelnem, mert ha nem véd így, akkor ez a meccs hamarabb eldőlt volna. Amiért jöttünk, azt megtettük, hétpontos túrán vagyunk túl, sérülésekből jöttünk vissza, ingadozó volt a formánk, de jó túrának értékelem a mostanit.