Mindkét csapatról feltételezhető a lehangolt állapot, miután az újvárosiak a hatodikak huszonhét, a vendégeik a hetedikek tizenkilenc pontjukkal. A rossz hangulatuk oka a felsőházból való lemaradásuk lehet. Arra igazi reményük a házigazdáknak lehetett, (de most nem elemezve az ismert döcögős mérkőzéssorozatukat) legyen elég annyi, hogy sajnos másként alakult a dolog.

A Mad Dogs két vereség után érkezik, amiket a már felsőházi Haladás VSE II. és az ELTE BEAC-tól szenvedtek el. A dunaújvárosiak legutóbb 5-2 verték őket Biatorbágyon, ha más nem is, de a revans vágya nyilván fellobog majd bennük.

A Dunaújváros Futsalnál talán még ők maguk is bíztak a fényesebb szezonzárásban, de egy sportember nem kesereghet túl sokat a balsikeren, de a tanulságait nem felejtheti el. Így tehát a sokszorosan jó csapatként emlegetett fiúknak fel kell emelni a fejüket, s ismét bebizonyítaniuk, hogy a minősítésük most is helytálló.

A szezon eddigi tanulságát Tóth Árpád edző vonta le elsőként, amikor a hétfő esti, egyébként győztes meccs után mondott: – Teljesen mindegy, hogy ki az ellenfél.

Hazai pályán, hazai közönség előtt nyernünk kell. Aki nem így áll bele, annak nincs helye a csapatban.

– Bárkit meg tudunk verni, de ehhez megfelelő mentalitás, alázat és teljesítmény kell...