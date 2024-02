A DKKA U21-es csapata a harmadik helyen álló NEKA korosztályos csapatának vendége volt vasárnap az E csoportban.

NEKA – DKKA 31–31 (16–17)

DKKA: Krasznai – Faragó, Mikó 4, Borhy 5, Megyeri 4, Dobos 7, Bruzsa 2. Csere: Maurer 4, Polányi 2, Vas 2, Somogyi, Egejuru 1, Kovári, Fehér. Edző: Zubai Gábor.

Az első félidőben a vendégek kézilabdáztak jobban, már négy góllal is vezettek. Az utolsó nyolc percben jött egy rosszabb periódus, a kimaradt lehetőségek után a NEKA felzárkózott egy találatra a pihenőre.

A folytatásban előbb egyenlített, majd már három góllal is vezetett a boglári csapat, 21–18. A 40. percre Vas révén ismét utolérte riválisát a Kohász (22–22), majd az előnyt is megszerezték, amit folyamatosan tartani tudtak, Dobos révén az utolsó tíz percre fordulva hárommal mentek a vendégek, 25–28. Ekkor megint jött egy fordulat, hét percen át gólképtelen maradt a DKKA, eladott labdák, technikai hibák sora kísérte játékukat. Az 57. percben 30–28-at mutatott az eredményjelző, de az újvárosiak nem adták fel, egyenlítettek. Egy gyors gólváltás után az utolsó másfél percben senki nem tudott betalálni, így a hetedik DKKA bravúros pontszerzéssel zárt.