A fiatalabb csapat számára ez igazi rangadó volt, hiszen a vendégek a második, míg az újvárosiak a negyedik helyről várták a mérkőzést.

DKKA – Győri Audi ETO 23–24 (12–14)

DKKA: Angyali, Németh (kapusok), Takács 7, Mózsi 4, Erdős 4, Titscher, Hermán 2, Ecsődi A. 2, Virág, Páger 1, Cserháti 1, Erdei-Nagy Cs., Dósai-Molnár 1, Rigó. Szili 1. Edző: Sós Roland.

A csapat szenzációsan kezdte a meccset, fokozatosan növelve előnyét, többször öt góllal is vezetett. 10–5 után azonban összekapta magát a Győr, és egy 7–1-es szériát produkálva, 11–12-re fordított. A második félidőben végig tartotta két, háromgólós előnyét az ETO de a hajrában sikerült feljönnie a Kohásznak egyre, s ugyan több labdája is volt a csapatnak az egyenlítéshez, ez már nem sikerült. Vereségével a csapat a hatodik helyre csúszott vissza.

A bajnokság állása

CSAPAT M GY D V LG KG GK P 1. NEKA 13 12 0 1 472 312 160 24 2. Győri ETO KC 13 11 0 2 431 333 98 22 3. Moyra-Budaörs Handball 13 9 1 3 452 397 55 19 4. Kozármisleny SE 12 9 0 3 409 300 109 18 5. Bajnok DSE Nemesvámos 13 8 2 3 460 381 79 18 6. DKKA 13 8 1 4 408 366 42 17 7. Kispest NKK 12 8 1 3 369 335 34 17 8. SZISE - Bamba Marha 13 6 0 7 421 392 29 12 9. Csepel DSE 13 4 2 7 408 437 -29 10 10. Alba Fehérvár KC 13 4 1 8 421 442 -21 9 11. Szombathelyi KKA 13 3 1 9 396 384 12 7 12. Érd 13 1 2 10 346 444 -98 4 13. Siófok KC 13 1 1 11 327 522 -195 3 14. MTK Budapest 13 0 0 13 341 616 -275 0

Az U19-es sorozatban pedig a holtversenyben élen álló kisalföldiekkel szemben próbált meg bravút elérni a dunaújvárosiak alakulata.

DKKA – Győri Audi ETO KC 29–32 (14–15)

DKKA: Krasznai, Berki (kapusok), Badacsonyi 5, Polányi, Megyeri 5, Egejuru, Borhy 4, Mikó 4, Fehér 4, Maurer 3, Bruzsa 2, Dobos 1, Csökmei 1. Edző: Zubai Gábor.

Az első félidőt az egyenlő erők küzdelme jellemezte, hol egyik, hol másik csapat vezetett. A játékrész végére aztán egy 3–0-ás sorozatnak köszönhetően a vendégek mehettek előnnyel pihenni. A folytatásban ellépett a Győr a Kohásztól, többször is négy góllal is vezettek, azonban a hazaiak tudták tartani a lépést, és nagy küzdelemben a 49. percre Bruzsa góljával sikerült is egyenlíteiük. A végjáték azonban a jobban összpomtosító Győré lett, a DKKA a hetedik helyről várja a folytatást.

A bajnokság állása

CSAPAT M GY D V LG KG GK P 1. Győri ETO KC 13 11 0 2 468 343 125 22 2. NEKA 13 11 0 2 416 309 107 22 3. SZISE - Bamba Marha 13 11 0 2 475 388 87 22 4. Moyra-Budaörs Handball 13 10 0 3 405 293 112 20 5. Chinese Women’s National Team B 13 9 0 4 343 292 51 18 6. Kozármisleny SE 13 7 0 6 343 404 -61 14 7. DKKA 13 6 1 6 379 400 -21 13 8. Motherson Mosonmagyaróvár 13 6 0 7 383 366 17 12 9. Alba Fehérvár KC 13 5 0 8 401 402 -1 10 10. Bajnok DSE Nemesvámos 13 4 2 7 362 368 -6 10 11. Siófok KC 13 5 0 8 411 501 -90 10 12. Érd 13 2 1 10 373 441 -68 5 13. Szombathelyi KKA 13 1 0 12 330 453 -123 2 14. Csepel DSE 13 1 0 12 364 493 -129 2

A két csapat szerdán a Siófok együtteseit fogadja, az U17 16, az U19 18 órakor kezd.