Jégkorong Magyar Kupa 27 perce

Újra a "Nagy Volán" ellen

Szerdán fejeződött be a jégkorong Magyar Kupa 4. fordulója, ami után kialakult a Final Four mezőnye, és már el is készült az elődöntő párosítása.

Agárdy Csaba Agárdy Csaba

Kisorsolták a BAUER Magyar Kupa négyes döntőjének párosítását. A címvédő BJAHC az UTE-t kiejtő FTC-Telekommal találkozik majd az elődöntőben. A másik ágon a Dunaújvárosi Acélbikák és a Hydro Fehérvár AV19 játszik egymással a káposztásmegyeri Vasas Jégcentrumban - olvashatjuk a jegkorongszovetség.hu-n. A két ősi rivális, a dunaújvárosi csapat és a "Nagy Volán" régen találkozott tétmérkőzésen. Igaz, napjainkban más kategóriát képvisel a két klub, de a szomszédvárak összecsapása mindig nagy csemege a jégkorong kedvelőinek. A program: Január 27., 14.30: Dunaújvárosi Acélbikák – Hydro Fehérvár AV19

Január 27., 18.00: BJAHC – FTC-Telekom

Január 28., 14.30: Bronzmérkőzés

Január 28., 18.00: Döntő A jegyértékesítés január 19-én, pénteken délután indul. Az első 48 órán keresztül kedvezményes áron lehet belépőket vásárolni. Jegyárak: Early bird, mérkőzésjegy: 2300 forint (I. kategória), 1900 forint (II. kategória), 1000 forint (diák és nyugdíjas)

Early bird bérlet mind a négy mérkőzésre: 8000 forint (I. kategória), 7100 forint (II. kategória), 3500 forint (diák nyugdíjas)

Normál időszak, mérkőzésjegy: 2700 forint (I. kategória), 2300 forint (II. kategória), 1150 forint (diák és nyugdíjas)

Normál időszak, bérlet mind a négy mérkőzésre: 9400 forint (I. kategória), 8400 forint (II. kategória), 4000 forint (diák nyugdíjas) A jegyeket az Eventim oldalán lehet megvásárolni. Helyszíni jegyértékesítés csak január 28-án lesz.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!