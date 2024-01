A 17 órakor kezdődő mérkőzés ismét rangadónak számít, ugyanis a hetedik helyen álló dunaújvárosi csapatot egy pont hátránnyal követi csak a házigazda.A Kohász az előző év végén egy kozármislenyi sikerrel folytatta a bajnokságot, majd itthon a Magyar Kupában a Békéscsabát búcsúztatta a negyedik fordulóban, míg múlt szombaton a Kisvárdát is felülmúlták. Azaz jó szériában van a dunaújvárosi alakulat. A Budaörs legutóbb a Vasast múlta felül két góllal, előtte eggyel kikapott az Alba Fehérvártól, és óriásit játszva, szintén eggyel a Ferenvárostól. Ezzel szemben a Magyar Kupa harmadik fordulójában nagy meglepetésre öt góllal kikaptak a másodosztályú Esztergomtól.

Nagyon örülök neki, hogy a közelmúlt mérkőzésein nyerni tudtunk, ez is bizonyítja, hogy az elvégzett munkának eredménye van.

– A Kisvárda ellen támadásban és védekezésben is voltak szép dolgaink, ugyanakkor persze azt is tudjuk, hogy mindkettőn van még mit csiszolni. A Budaörs egy kétarcú csapat, tudott nagyon szoros mérkőzést játszani a Ferencvárossal, ugyanakkor szeptemberben ki tudott kapni mondjuk a Kozármislenytől, úgyhogy mindenképpen a győzelem reményében utazunk el hozzájuk. Azonban tisztában vagyunk azzal is, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk – idézte Virág Roland edzőt a klub honlapja.

Miután a forduló hétközi meccsein a szintén rivális Vasas és az MTK is kikapott – előbbi a Ferencvárostól 39–28-ra, utóbbi a Váctól 32–29-re –, így a Kohász újabb sikerével már a hatodik helyre jönne fel a tabellán, pontszámban tartva a lépést az ötödik Váccal.

A forduló további eredménye: Győr – DVSC 25–23. A hátralévő találkozók: Kisvárda – Békéscsaba, Alba Fehérvár – NEKA. A Kozármisleny – Mosonmagyaróvár (20–35) találkozót októberben lejátszották.

A bajnokság állása