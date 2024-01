Az olaszok elleni, első kulcsfontosságú mérkőzésre Gurisatti Gréta nélkül kellett kiállnia a magyar csapatnak, akinek vasárnap szerzett szemsérülése ugyan nem volt nagyon súlyos, de a negyeddöntőben az orvos még nem engedte a szereplését.

Mivel egyik csapatnak sincs még olimpiai kvótája, így a továbbjutás mellett az is a meccs tétje volt, kinek él még a reménye arra, hogy az egyetlen ötkarikás helyet megszerezze Hollandiában.

A mérkőzésen a DFVE együtteséhez hasonlóan, a nemzeti csapatban is Garda Krisztina viselte a kapitányi tisztséget. Mellette Mahieu Geraldine került keretbe, a fiatal Szabó Nikolett most nem. Gurisatti sapkáját pedig Tiba Panna „örökölte”, persze előbbi is ott volt a nézőtéren, de nem volt valami szép látvány a szeme környéke.

És nem volt szép bő egy óra múlva az sem, amikor a medence szélén magukba roskadó, könnyező magyar játékosokat láthattunk, az eredményjelzőn pedig 12–11-es olasz sikert. Pedig ebben a meccsben tényleg benne volt a magyar győzelem, a bíráskodásra egy szót sem szólhattunk, csak úgy szórták az olaszokat kifelé – 17–7-re nyertük az emberelőnyöket –, négy játékosuk pontozódott ki idő előtt, de sajnos a gyenge magyar lövőteljesítmény megbosszulta magát. A meccsen végig futottunk az eredmény után, csak egyenlíteni sikerült többször, igaz, arra még az utolsó fél percben is volt esély emberelőnyben, de a legrosszabb helyzetből, szélről tüzelő Szilágyi lövését simán védte az amúgy remek napot kifogó Banchelli. A görögök és a hollandok után tehát a harmadik erős ellenfelet sem sikerült felülmúlni a legfontosabb mérkőzésen.

Meg kell tanulnunk, bár sok időnk nincs rá, hogy nem lehet ekkora különbség a lövőteljesítmények között.

– A görögök ellen sokkal több gólt kaptunk külső körről, mint amennyit szerettünk volna, vagy mi tudtunk volna hozni. Blokkokban is elmaradtunk ma, nagyon hajtottunk és bíztunk a csodában, de az olasz csapat ezen a napon jobban játszott nálunk – nyilatkozta a találkozót követően az MTI-nek Mihók Attila társ szövetségi kapitány.

Mihók Attila: Meg kell tanulnunk, bár sok időnk nincs rá, nem lehet ekkora különbség a lövőteljesítmények között

Forrás: MVLSZ/Kovács Anikó

A dunaújvárosi szakember hozzátette, a három „jegyzett” ellenféllel szemben három vereség után a fő tanulság, hogy egy „meccset szépen le kell menedzselni négy negyeden keresztül”, itt sorrendben a görög, a holland és az olasz csapat ellen is nagy hátrányból kellett volna fordítania az együttesnek.

Ehhez sokkal hatékonyabban kell védekeznünk, és a kaput egyszerűen el kell találni

– jegyezte meg.

A kapitány elmondta, ugyan a játékosok fegyelmezetten végrehajtják azokat, amiket a szakmai stáb kért tőlük, bár ezek ellen a csapatok ellen nem igazán érvényesült a gyorsaság. – A lövőteljesítményünk egyszerűen nem üti meg azt a szintet, mint az ellenfeleinké. Nekünk volt hat olyan lövőhelyzetünk, amikor ha megverjük a blokkot, akkor gólt szerezhetünk, ezekből kettő fölé ment, kétszer pedig telibe lőttük a kapust, miközben az olaszok hatból négyszer simán „kivajazzák” a fölsőt – fűzte hozzá Mihók.

Garda Krisztinára ezúttal sem lehetett panasz, ahogy az egész Eb-n, most is vezér volt, négy góljával a hátán cipelte a csapatot. Szerinte a rossz védekezés volt a fő oka a vereségnek.

– Védekezésben megint nem sikerült jól működni, elől pedig ma is nagyon bátortalanok voltunk.

Nagyon sok helyzetben egyszerűen kapura sem néztünk lövés helyett, így nagyon nehéz gólt lőni.

Az utolsó negyedben talán valami elindult, de egy Európa-bajnoki negyeddöntőben az olaszok ellen ez kevés. Nagyon sajnálom – mondta az MTI-nek.

Garda Krisztina megint nagyott játszott, négy gólt dobott, de ez kevés volt a sikerhez

Forrás: MVLSZ/Kovács Anikó

A folytatásban az 5-8. helyért játszik az együttes, elsőként csütörtökön a britek ellen, mi pedig csak nézhetjük a holland–olasz és spanyol–görög elődöntőt és azt, az olasz, görög kettősből melyik viszi el a párizsi repülőjegyet – a másik két gárdának van.