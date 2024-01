A napokban tartott megmérettetésen a sportágat kedvelő igazolt és amatőr versenyzők népesítették be az iskola tornarmét, a hetedik alkalommal rendezett nyílt versenyen nyolcvanegy sportolni vágyó fiatalabb és idősebb játékos vívta meccseit csapatban, egyéniben, s többen kipróbálták magukat dekázásban is.

Kohán Árpádné, a Dunaújvárosi lábtoll-labda SE elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy a verseny elsősorban a városban és környékén élők számára adott lehetőséget a lábtoll-labdázás kipróbálására, és azért volt nyílt, mert nem csupán egy szűk versenyzői kör vehetett részt. Az eseményre szabadon nevezhetett bárki sportolói múlt nélkül is. Nem korcsoportba lehetett jelentkezni, hanem gyakorlottsági szint alapján osztották be a játékosokat, így együtt szerepelhetett több generáció is. A csapatversenyek dobogósai érmeket kaptak, az egyéni versenyszámban és dekázó bajnokságban a játékosok egy szép kupát is átvehettek a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásának köszönhetően.

Egyéni bajnokok: Kerti Emília (kezdő lány), Nagy György (kezdő fiú), Naszádos Kamilla (középhaldó lány), Pentz Attila (középhaladó fiú), Kondor Anett (haladó lány), Kattári Dávid (haladó fiú). A dekázók között Szabó Renáta és Zudor Milán lett a legjobb.