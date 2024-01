A cél csakis a győzelem lehet – mindkét csapat részére. Mi másért űzte, hajthatta az eddigi összes ellenfelét a jó hírű UTE, mint hogy végül az első helyen, a legmagasabb pontszámmal zárhassa az alapszakaszt?! Az, hogy az első osztályban van egy másik hasonlóan kezdődő nevű csapat is? Csak az olaj a tűzre. A bizonyítási vágy, (hogy melyikük az igazi lila csapat) olthatatlan tűzzel ég bennük. Nem mellékesen: egy igazi sportember, minden szakágban, az összes alkalommal a győzelemre tör. A fővárosiak hátránya egy pont az élen álló TFSE-hez képest, a csoportban a legtöbb gólt, nyolcvankilencet lőtték, viszont pontosan ugyanannyit, negyvennyolcat kaptak, mint a dunaújvárosi csapat.

A hazaiak legutóbbi mérkőzésük hajrájában már újra azt a futsalt játszották, amit minden hívük eddig is várt tőlük, így aztán óriási izgalmak után a Tihanytól visszavették az előnyt és fordítottak. Érthetően tomboló örömmel zártak, és mint a hímes tojásokat, hozták haza a pontokat. Vajon a két gólvágó, Ivacs és Vincze megtáltosodtak hétfőre? Inkább abban higgyünk, megérezték, hogy nyomás alatt is klasszis teljesítményre képesek. Mindenesetre erre a képességükre a most következő három meccsen is szüksége lesz a csapatuknak. És a többiek? Azt hiszen legszívesebben fölírnék még legalább öt nevet a csapatból, akikről „süt”, hogy bármikor képesek az átlagon felüli teljesítményre. Ez persze olyan, mintha túl magasra raknánk a lécet, pedig az eddig kiengedett meccseikkel ők tették forróvá a lábuk alatt a küzdőterek padlóját. Szerencséjük van: sokan szeretik őket és szurkolni fognak nekik otthon és a lelátón egyaránt.