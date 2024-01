2016-ban mérkőzött meg legutóbb a Dunaújvárosi Acélbikák és a Hydro Fehérvár AV19 tétmeccsen, és akkor is a kupában. De akkor nem volt akkora különbség játéktudásban a két fél között, mint most. A fehérváriak az osztrák bázisú nemzetközi ligában, az ICEHL-ben az egyik legjobb formában lévő csapat, míg a DAB az Erste Ligában – amely valljuk be, gyengébb játékerőt képvisel, mint az ICEHL – bukdácsol, mindössze a kilencedik.

Ennek megfelelően alakult a mérkőzés, a fehérváriak sikerét semmi sem veszélyeztette. Ez akkori is így volt, amikor mindössze egygólos (2-1) Hydro-vezetésnél mentek a játékosok az első harmad után szünetre. Azonban a második húsz percből három perc sem telt el, amikor egy perc alatt két gyors gólt szereztek a megyeszékhely képviselői. Ezzel a lényegi dolgok el is dőltek.

A Volán, mert hoki berkekben a fehérvári alakult mindig Volán marad, biztosan hozta a kötelezőt. Azonban

a DAB dicséretet érdemel, hiszen fegyelmezetten, odaadódóan jégkorongozott, és összességében tisztességesnek mondható vereséget szenvedett

(harmadonként még két gól sem volt átlagban a különbség).

Arról se feledkezzünk el, igaz nem akkora létszámban, mint a régi szép időkben, amikor a magyar mezőnyből a két Fejér megyei klub kiemelkedett, de a szurkolók mindkét oldalon most is kitettek magukért, jó hangulatot teremtve a Vasas Jégcentrumban

Dunaújvárosi Acélbikák – Fehérvár AV19 1-6 (1-2, 0-3, 0-1)

Vasas Jégcentrum, 700 néző. Vezette: Juhász Gábor, Rencz Dániel, Vincze Dániel Balázs, Sábián Balázs.

DAB: Tóth – Blomberg, Maarnela, Savolainen, Nemes, Somogyi – Svars, Sysak, Dostalek, Lorraine, Szalma – Ahonen, Varga, Ödman, Koskinen, Sillanpaa 1 – Belicenka, Pinczés, Szabó Cs., Károy, Léránt. Vezetőedző: Niko Eronen.

AV19: Horváth D. – Robertson, Campbell (1), Magosi, Hári (1), Kuralt – Phillips, Stipsicz, Leavens 2 (2), McGauley (2), Terbócs 1 (2) – Fournier 1, Kiss R. (1), Mihály 1, Atkinson, Laberge (1) – Nilsson 1, Vokla, Ambrus G., Németh, Ambrus Cs. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Niko Eronen:

Az első harmadban oda-vissza hoki volt. Azt gondolom, ez volt a legkiegyenlítettebb játékrész. Aztán a második harmadra keményen jöttek ki a fehérváriak, és hirtelen már négy góllal vezettek. A harmadik harmadban megpróbáltunk visszajönni a meccsbe, örülök, hogy nem adtuk fel, az utolsó dudaszóig harcoltunk. Túl nagy volt ma a kihívás számunkra, és a Fehérvár megérdemelte a győzelmet.

Kiss Dávid:

A sebessége ennek a találkozónak teljesen más volt, mint egy osztrák ligás meccsnek, és az első harmadban sokkal inkább az ellenfelünk játékét és stílusát vettük fel. Ezen változtattunk a második játékrészben, felgyorsítottuk a játékunkat mind korong nélkül, mind koronggal, aminek meg lett az eredménye. A harmadik harmad emberelőnyös-emberhátrányos szituációkat hozott felváltva, így kiestünk egy kicsit a ritmusból. Elcsorgott csendesen a mérkőzés, örülök a győzelemnek, megtettük a kötelezőt, ott vagyunk a döntőben, és most ez a legfontosabb.

A székesfehérváriak tehát ott lesznek a kupa vasárnapi döntőjében, amely 18 órakor kezdődik a Vasas Jégcentrumban. Hogy ki lesz az ellenfelük, az a BJAHC – Ferencváros-Telekom találkozón dől majd el.