A bronzmeccsnek nem volt egyértelmű esélyese, hiszen az Erste Ligában a szezonban egyszer már 7-4-re legyőzte a DAB a Fradit, egyszer pedig csak hosszabbításban kapott ki 3-2-re. A kupa harmadik helyéért vívott találkozón azonban a Bikáknak nem sok esélyük volt a győzelem megszerzésére. Voltak fellángolásaik, kapufáik, nagy helyzetük is – nem is kevés –, de a Ferencváros-Telekom nem véletlenül nyert 6-1-re.

Összességében a mérkőzésről: a találkozó nem hozott színvonalas játékot, nagy küzdelmet. Mondhatnánk, hogy az elődöntő két vesztese csalódottan korcsolyázott jégre, de ez nem lenne igaz. A Dunaújvárosi Acélbikák számára maga a fináléba kerülés is felért egy győzelemmel, míg a Ferencváros a címvédő BJAHC ellen szenvedett vereséget.

Csalódottság ide, vagy oda, időnként kimondottan csendes mederben zajlott a találkozó, egy-két fölösleges kiállítást, és nem kevés technikai hibát láthattunk.

Azt meg kell említeni a két nap kapcsán, hogy a dunaújvárosi szurkolók szép számmal kísérték el csapatukat Budapestre, és végig lankadatlanul biztatták az övéiket.