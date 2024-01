A dunaújvárosiak legutóbb Miskolcon kaptak ki 3-0-ra. Most annyival jobb volt a helyzet, hogy kétszer is vezettek a Bikák, három gólt is lőttek, de pontot egyet sem szereztek.

BJA HC – DAB 4-3 (0-1, 3-1, 1-1)

BJA HC: Farkas – Szabó B. 1, Pozsgai, Keresztes, Weidemann, Schlekmann – Tóth G. 1 (1), Dóczi, Galoha 1 (1), Molnár Z., Tóth R. – Tyeszlenko, Vorobjov, Karppinen, Nagy (1), Ritter 1 (1) – Varga K. J., Viikilä, Molnár B., Sági, Mozer (1). Vezetőedző: Kangyal Balázs.

DAB: Kovács – Blomberg, Maarnela, Lorraine (1), Sillanpää, Dostalek 1 – Svars (1), Sziszak, Szalma 1, Somogyi, Koskinen – Ahonen, Léránt, Savolainen (1), Hadzinikolic (1), Nemes 1 – Bánki, Pinczés, Strenk, Szabó Cs. Vezetőedző: Niko Eronen.