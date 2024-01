Már nyolcadik alkalommal szervezte meg a Magyar Jégkorong Szövetség a Jégpályák Éjszakáját, amelynek központi helyszíne ezúttal is a Városligeti Műjégpálya volt, ahol dupla nyitvatartással készültek. A már megszokott pazar környezetben korizhattak azok, akik ezt a programot választották, emellett kipróbálhatták jégkorongos aktivitásainkat is, amelyekhez az eszközöket és ajándékokat a Bayer Construct mellett a Hervis, a hazai McDonald’s és a Skoda biztosította. A megpihenni vágyók szétnézhettek a Pásztor György Emléktárban, a magyar jégkorongsport nemrég megnyílt kiállítóhelyén is olvashatjuk a Magyar Jégkorong Szövetség honlapján. A központi, budapesti helyszínen kívül további negyvennyolc jégpálya csatlakozott az eseményhez, köztük a Dunaújvárosi Jégcsarnok is. A negyvenkilenc helyszínen több mint harmincezren koriztak és buliztak a délután és az este során.

Forrás: jegkorongszovetseg.hu