A klub sportolói a tavalyi évben is kiváló teljesítettek, az eredményeket az egyesület elnöke, Tóth Edit foglalta össze.

A hazai bajnokságokon három arany-, négy ezüst-, és öt bronzérmet szereztünk az egyéb helyezések mellett. Emellett a Dragon Steel huszonnégy taggal delegálta magát a ravennai XIX. EDB klub legénység Eb-re.

– Egyesületünk a „király” kategóriában premier open 20-as hajóban és szenior A vegyes 10-es hajóban indult minden távon. Előbbi legénységünk 2000 és 500 méteren 9. helyen végezett, míg 200 méteren a nagydöntőbe verekedtük magunkat, ahol a 8. helyen futott be a hajónk. Utóbbi legénységünk is remekül helyt állt, minden távon a középmezőnyben végzett. 2000 méteren szabálytalanságok miatt, ahol többször is hátráltattak bennünket, a 9. helyet értük el. Azonban 200 és 500 méteren a sorozatos megmérettetés után két kisdöntő győzelmet vívtunk ki két távon is – mondta Tóth Edit.

Fotó: Dragon Steel SE

A versenyzés mellett szerveztek szabadidős programokat is. A gyermekek nagy örömére sikeresen megtartották az egyhetes nyári tábort Kisapostagon. Büszkék rá, hogy két gyermekkel is sikerült olyan szinten megszerettetni a sárkányhajózást, hogy velük folytatták tovább ezt a sportot.

– A legnagyobb teljesítmény pedig az volt, hogy a húsz személyes magyar bajnokságon, Fadd-Domboriban, ennek a programnak is köszönhetően, a saját fiataljainkhoz csatlakozva, el tudtunk indítani egy U24-es hajót.

Ezzel a DSSE nemzetközi versenyeken való kvalifikációját biztosítottuk.

– A csapatösszetartás kedvéért és ezzel nem titkoltan a felkészülést is támogatva, gyönyörű túrákat tettünk a Dunakanyarban, a gemenci erdő vizein az ó-Dunán, Szarvason, Kisapostag–Dömsöd–Kisapostag kétnapos túrákon – ismertette a klubvezető, aki az idei célokról is beszélt.

– Honlapunkon keresztül is az a cél, elérhetőbbek legyünk az érdeklődők, támogatók, evezni, csatlakozni vágyók részére is. Számos értékes információ megjelenik az oldalunkon, a sportággal és az egyesületünkkel kapcsolatban.