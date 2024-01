Nehéz napokat él meg a spanyol bajnokságban szereplő Sevilla rutinos játékosa, Sergio Ramos. A csapata újabb vereségét követően nem bírta hallgatni tovább az egyik szurkoló kritikáit, aki sorozatos beszólásaival megzavarta az mérkőzés utáni interjúját.



A spanyol labdarúgás egyik legendás alakja, Sergio Ramos harminchét évesen igazolt vissza nevelőcsapatához, a tavaly Európa-Ligát nyerő Sevillához – írta meg a Magyar Nemzet. A világbajnok és Európa-bajnok védő nagyon bízott benne, hogy még pár sikeres szezont le tud húzni Andalúziában. A spanyol csapat azonban csak szenved a pályán, és ez láthatóan nagyon megviseli a rutinos játékost is.

Nem ilyen visszatérésről álmodott

Pedig nem indult rosszul Sergio Ramos visszatérése a régi csapatához. A veterán játékos immár másodszor szerzett mérföldkőnek számító gólt a labdarúgó Bajnokok Ligájában tavaly november végén. A spanyol védő a sorozat történetének hatezredik találata után a tízezrediknek is a gazdája lett, amikor szerdán este, a Sevilla színeiben bevette a holland PSV Eindhoven kapuját – írta meg az Origo. Ennek ellenére az ő gólja sem segített a Sevillán, amely hazai pályán veszített, így már nem juthatott be a legjobb 16 közé. Ramosnak ez volt a tizenhatodik találata a Bajnokok Ligájában, ezzel beérte a holtversenyben első Roberto Carlost és Gerard Piquét a sorozat legeredményesebb védőjátékosainak örökranglistáján. A kiesés ellenére a világ- és kétszeres Európa-bajnok labdarúgó még reménykedhetett abban, hogy a bajnokságban jobban fognak menni a dolgok. Tévedett.



Ramos nem bírta türtőztetni magát

A Bajnokok Ligája kiesés után a La Ligában sem fut a Sevilla szekere. Tizenkilenc forduló alatt mindössze három győzelemig és tizenhat pontig jutott a csapat, és mindössze egy pont választja el a kiesőzónától – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. Érezhetően nagy a feszültség a klubnál, és ez az Athletic Bilbao ellen 2-0-ra elszenvedett vereség után is kicsúcsosodott. Egy vesztes találkozó után mindig nehéz nyilatkoznia egy játékosnak. Legyen bármennyire tapasztalt is, elragadhatják az érzelmek. Ez történt Sergio Ramosszal is. A védő nagyon dühös lett az interjú közben, és tiszteletet követelve csendre utasított egy drukkert, aki a beszólásaival zavarta meg az interjúját.