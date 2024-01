Nem mostanában játszott tétmérkőzést a Dunaújváros Futsal csapata NB I-es ellenféllel szemben, amit a kellemesen feltöltött nézőtér is igazolt. Most a Magyar Kupa meghozta ezt a lehetőséget a számukra, itt volt a lehetőség összevetni magukat egy várhatóan erősebb csapattal. A helyzet annál is inkább izgalmas lett, mert itt egy mérkőzésen dőlt el a továbbjutás dolga.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Tóth Árpád az újvárosiak edzője komolyan vette a lehetőséget.

Azt azért kimondhatjuk, sanszos, hogy nem mi kerülünk be a Magyar Kupa négyes döntőjébe, de ha az élet adott nekünk egy ilyen remek lehetőséget, akkor mi örömmel bevállaljuk az erőfelmérést. Veszítenivalónk nincs, csak tanulhatunk belőle.

Az Aramis az NB I-ben a 6. helyen áll, mi pedig az NB II.-ben. Hogy ők valamennyivel esélyesebbnek látszanak? Úgy lehet, de hol itt a baj? Összemérjük egymást, aztán majd meglátjuk, mit mutat az eredményjelző a végén.

Mi csak jól jöhetünk ki belőle, mert kiderül, hogy miben kell fejlődjünk, hogy fölkerülhessünk melléjük.

Dunaújváros Futsal – Aramis SE 4–1 (1–1)

DF: Cseresnyés – Csányi, Szili, Németh, Kiss. Csere: Váradi, Puskás, Tóth Sz., Kuti, Varga, Vincze. Játékosedző: Tóth Árpád.

Az már az első percekben kiderült, hogy a hazai csapat feszültebben kezdte a játékot, mint a vendégei. Pedig nem kis meglepetésre ők nagyon fiatal, de lelkes és tehetséges csapattal érkeztek. Az első ordító helyzet Kuti előtt nyílott meg, aki nem tudott élni vele. A vendégek azonnal válaszoltak és ahhoz már Csányi bravúros mentésére volt szükség. Ha ez nem lett volna elég, a következő pillanatokban Szűcs tesztelte a hazai kapust. Az első meglepetés a vendégek időkérése volt a kilencedik percben, amivel precízebbre kívánták hangolni a támadásaikat. A folytatásban Gellérfi azonnal fölé bombázott. A hazai kontrát Németh hagyta ki, majd az előző játékos is a maga ziccerét. Ekkor már nagyot küzdöttek az újvárosiak, de nem éltek a centerük, Vincze kínálta lehetőségekkel, összeszedte, vagy megszerezte a labdátkat, de rendre egyedül hagyták a társai.

A játékrész felénél Matolcsi még mellédurrantott, de a következő helyzetből már a társa, Gellérfi az ellenfelétől megszerzett labdával meglőtte a vezető góljukat a 14. percben. A hazai válasz azonnal érkezhetett volna, de Kiss Patrik rossz megoldást választott. A vendégek egyre nagyobb tempót diktáltak és alaposan átmozgatták Cseresnyést a kapuban. A jó megoldást Vincze Dezső találta meg egy formás támadás után: 1-1 a 17. percben. Varga Milán is tűzbe jött, de a perdítése a pipa fölé szállt. A hazai időkérés után még nagyobb tempót vettek föl a csapatok. Csányi hatalmas bombája után azonban azonnal Cseresnyésnek kellett kézzel-lábbal, csúszva-mászva küzdeni a labdáért. A nagy rohanás a szünetig tartott.

A második félidőre szemmel láthatóan felfrissülve érkeztek a csapatok. A vendégek, akik kapust cseréltek, kicsit várattak magukra, aztán mindketten az előző húsz perchez képest rendezettebben láttak a dolguknak. A hazaiak szándékát Csányi bombája jelezte, majd Vincze és Németh Tamás szép összjátéka után az utóbbi megszerezte a vezetést. Élesebb, fordulatosabb lett a játék. Mindkét fél hajmeresztő helyzeteket alakított ki, az újabb gólokra viszont még várni kellett, pedig Kiss Patrik már majdnem sikerrel járt. Az Aramis is nagy erővel, masszívan támadt, Korponai bombái adtak Cseresnyésnek dolgot.

Ebben a játékrészben a hazai csapat jól szervezett védekezést mutatott be, és abból igyekezett kontrákkal veszélyeztetni. Az Aramis is rátett egy lapáttal, a saját térfelére szorította a hazaiakat.

Aztán egy látványos lerohanás után Szili Szabolcs volt eredményes 37. percben, 3-1. Az újabb góltól szemmel láthatóan kissé megrendült vendégeknek egy hazai szabadrúgást követő szép adogatás végül Kiss Patrik parádés gólját hozta, amivel beállította a végeredményt. A vendégek mindent megpróbáltak még, de a lendületüket Tóth Árpád időkérése és csapata fegyelmezett játéka megtörte. A nagy harcot az óriási becsvággyal küzdő Varga Milán bombája zárta.