Január 19-én pénteken kezdődik Kangvonban (Gangwon) a IV. Téli Ifjúsági Olimpiai Játékok, amelyen harmincháromtagú csapat képviseli a magyar színeket. A programban szerepel a nagypályás és a 3x3 jégkorong is, a magyar csapat az előző két szezon U18-as eredményei alapján az utóbbiban indulhat a női együttessel. A viadalon 2008-as és 2009-es születésűek vehetnek részt. A mostani keretből kilencen ott voltak az U18-as divízió I/A vb-n is, amelyen pénteken ért véget, a magyar csapat bronzérmet szerzett. Edzőként Delaney Collins és Pillók Martin irányítja az együttest.

- Egyrészt a játékosok nagyon értékes tapasztalatot szerezhetnek, hiszen egy olimpián vehetnek részt, a játék lényegéről, szépségéről tanulhatnak újabb dolgokat. Másrészt azt is várom, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsák, és megpróbáljanak olimpiai érmet szerezni. Méltóképpen szeretnénk az országot, a magyar jégkorongot és magunkat is képviselni, a magyar csapat részeseként pedig természetesen szurkolni fogunk a többieknek is. Különleges szabályok vannak a 3x3-ban, amelyekhez mindenkinek alkalmazkodnia kell – kisebb a pálya, rövidebbek a meccsek, máshogy vannak a cserék. Kevesebb idő és hely áll rendelkezésre, mint a hagyományos hokiban, de az elv ugyanaz: megtartani a korongot és gólt lőni. Dolgozunk azon a csapattal, hogy minél előbb hozzászokjanak ehhez a játékhoz. Az időeltolódás is kihívást jelent, amihez szintén alkalmazkodni kell. Ezzel együtt azt várom, hogy napról napra jobban teljesítsünk, vigyázzunk a korongra és dolgozzunk keményen. Ahogy haladunk előre, az apró részletek egyre fontosabbak lesznek. Tehetséges csapattal utazunk, amely sokra hivatott” – nyilatkozta még itthon a Magyar Jégkorong Szövetség honlapjának Delaney Collins.

A csapat: Bátyi Boróka, Bereczki Dóra, Csordás Csenge Noémi, Faragó Luca Lara, Hajdu Lili, Haraszt Lorina, Hiezl Réka Effi, Polónyi Petra, Sághy Lara, Simon Bíborka Borbála, Szabó Bonita Lilla, Takács Noémi Zoé, Weiler Krisztina

A magyar csapatra hét csoportmeccs vár négy nap alatt, majd az első négy helyezett folytatja az éremért.

A program (magyar idő szerint)

Január 20., 9.30 Magyarország – Mexikó

Január 21., 5.30 Magyarország – Törökország

Január 21., 11.00 Magyarország – Kína

Január 22., 4.00 Magyarország – Ausztrália

Január 22., 12.30 Magyarország – Hollandia

Január 23., 5.30 Magyarország – Dél-Korea

Január 23., 11.00 Magyarország – Olaszország

Január 24. elődöntő

Január 25. helyosztók

A meccsek tizenhat perces harmadokból állnak, futóórával. A sorokat percenként, a kapusokat nyolc percenként cserélik. A pálya mérete 22,71 méter X 30 méter. Nincs les, tilos felszabadítás és időkérés sem.