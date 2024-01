Szombaton tehát belevág a női NB I-es kézilabda bajnokság tavaszi szezonjába a Kohász, amelynek során a szurkolók el lesznek kényeztetve. Ugyanis miután kiböjtölték, hogy ősszel mindössze egy meccsen tudott pályára lépni itthon a csapat a sorsolás, a csarnok beázása, majd annak tetőszerkezetének felújítása miatt.

A tizenhat hátralévő mérkőzésből viszont tizet hazai környezetben vívnak a lányok. Lesz olyan etap, február végétől április közepéig, hogy zsinórban hatot egymás után.

Sokat hozhatnak a riválisokon

Elsőként szombaton a kilencedik Kisvárda lesz a vendég, akik éppen a Kohász mögött állnak a tabellán egyetlen ponttal lemaradva. A meccs tehát komoly rangadó lesz, és győzelme esetén a náluk egy meccsel kevesebbet játszó DKKA beérheti az egyaránt tíz ponttal ötödik Vácot és hatodik Vasast, illetve megelőzheti a hetedik Budaörsöt (9 pont).

– Nem titok, nyerni szeretnénk, de nehéz lesz, mert a Kisvárda jó csapat, belső posztokon erős játékosokkal.

A védekezésünk lesz az elsődleges, azzal tudunk sikert elérni ezen a hatpontos rangadón

– mondta lapunk megkeresésére Krupják-Molnár Beatrix. A balszélső is megerősítette, a Békéscsaba elleni hazai kupameccsen nagyon sokat adott, hogy végre hazai pályán játszhattak.

– S persze az is, hogy ennyien kijöttek szurkolni, a B-közép fergeteges hangulatot teremtett. Ráadásul ők elutaztak a Kozármisleny elleni idegenbeli mérkőzésünkre is december 30-án, amit szintén megnyertünk. Remélem most szombaton is hasonló támogatást kapunk a lelátóról.

Szóval, mondhatjuk, jó szériában vagyunk, ezt szeretnénk folytatni a Kisvárda ellen is. Illetve meg kell ragadni azt a lehetőséget, hogy ilyen sok meccsünk lesz Dunaújvárosban, mert látjuk, nagyon szoros ebben a szezonban is a bajnokság, az ötödik és az utolsó között hét pont csak a különbség.

Krupják-Molnár csapata egyik legeredményesebbje, harmadik helyen áll a házi góllövőlistán. A korábbi években azért nem ő számított a gólgyárosnak, most viszont szépen termeli azokat.

Szerencsére bíznak bennem és megkapom a játékperceket, örülök neki, hogy tudok élni a lehetőséggel és, hogy jó formában vagyok.

- Persze a legfontosabb a csapat eredményessége, amihez én is hozzá tudok járulni. Azért az ismert, a korábbi években nem balszélen játszottam, tavaly a vezetősséggel úgy állapodtunk meg, hogy itt számítanak rám, ami a nekem való poszt – jegyezte meg aDKKA játékosa.

A 11. fordulóból már korábban lejátszották a DVSC – Budaörs (35–24) , a Vasas – Győr (20–40), a Mosonmagyaróvár – Vác (31–26) és azAlba Fehérvár – FTC (26-38) mérkőzéseket. A további párosítás: NEKA – MTK, Békéscsaba – Kozármisleny.

A bajnokság állása