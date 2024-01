A juniorok szerdán Jászberényben vendégeskedtek, ahol a Lehel HC elleni fontos mérkőzésen fölényesen nyertek. Ezzel szinte biztossá vált, hogy a dunaújvárosiak ott lesznek a felsőházi rájátszásban. (A Lehelnek ugyan matematikai esélye még van erre, de az is csak csekély.)

Lehel HC – DAB 1-9 (0-3, 0-2, 1-4)

DAB: Ferreira – Bánki 1, Léhi (1), Atmancsuk (1), Michalevic 2 (2), Zakharevics – Raskin 1 (1), Belicenka 1, Nagy B. 2 (1), Gakhramanov, Károly 2 (2) – Pinczés K. (2), Denkmajer, Plasek. Vezetőedző: Hetler Ádám.

Az A-csoportban FEHE19, Újpesti Jégkorong Akadémia, Budapesti Jégkorong Akadémia, Vasas SC, DEAC Jégkorong Akadémia, DVTK Jegesmedvék Jégkorong Akadémia a sorrend.

A B-csoport állása: 1. Dunaújvárosi Acélbikák 12 mérkőzés/29 pont, 2. UNI Győr ETO HC 11/27, 3. Lehel HC 11/19, 4. FTC-Telekom 12/12, 5. Sportországi Cápák 12/0.

A felsőházi rájátszásba az A-csoport mezőnye és a B első két helyezettje jut be. A rájátszás előtt az A-csoport első három helyezettje az 5-8. helyezettek közül választ magának ellenfelet.

Hetler Ádám a junior csapat edzője így értékelte „fiai” eddig teljesítményét: - Azt hiszem nekünk az A-csoportban lett volna a helyünk, amikor a szövetség felállította az erősorrendet. Sőt, az osztrák bázisú nemzetközi ligában, amelyekben több magyar klub is indul, is helytállnánk. eddig papírforma eredményeket értünk el. A rájátszás mutatja majd meg, hogy hol a helyünk. Azonban a legfontosabb feladatunknak továbbra sem a bajnoki szerepést tartjuk, hanem azt, hogy minél több játékost adjunk az Erste Ligás felnőtt csapatnak. Egy sorunk már bemutatkozott közöttük a Magyar Kupában, sőt, az első cseréjükben gólt is lőttek. Zakharevics Volodymyr, Léhi Kristóf és Nagy Benjamin még ifjúsági korú. Rajtuk kívül a kupameccsen Bánki Dávid és Károly Róbert Nikolász szerepelt.