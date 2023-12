Lassan tíz éve vezeti az Országos Minifutball szövetséget a fehérvári üzletember, az építőiparban érdekelt Tibor Dávid. Kapusként ma is szerephez jut az Alba Ligában, az immár Fejér vármegyei központú hazai kispályás szövetséget tetszhalott állapotából támasztotta fel 2015-ben kollégáival, s irányítja azóta is. A nemzeti együttes története eddig legnagyobb sikerét érte el a közelmúltban, bronzérmes lett az Egyesült Arab Emirátusokban rendezett világbajnokságon. A sportvezető volt alelnöke az európai szövetségnek, az utóbbi években a hazai történésekre koncentrál. A minifutball válogatott egyik legnagyobb szurkolója, de követi a világ labdarúgásának minden szegmensét, ha ideje engedi, ott van a Fehérvár FC meccsein is a Sóstói Stadionban.

Forrás: Horog László, feol.hu