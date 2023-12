Most viszont az NB II. nyugati csoport 13. fordulójában az ELTE BEAC elleni összecsapáson ismét itt játszik az együttes hétfőn 19 órától. A tabella harmadik helyén álló vendégek a felsőházat ponterős helyről kezdenék, de a DF-nek is efféle tervei vannak.

Mindkettő alakulat jó képességű, sikerre éhes játékosokból áll, de voltak már jobb szériában is. A Dunaújváros Futsal hívei legutóbb csalódva csaptak a levegőbe, amikor meghallották, hogy a csapatuk egy vérbő 4–4-et játszott a nem valami előkelő, utolsó helyen álló Érd-SZISE legényeivel.

Bár az ELTE BEAC szurkolói sem lehettek boldogok, hiszen csapatuk a Haladás VSE II. ellen 6-4-re kapott ki otthon. Igaz, hogy a hatodik helyen álló dunaújvárosiak négy ponttal le vannak tőlük maradva, de egy újabb fiaskó után máris aggasztó lenne számukra a kettejük közti távolság. A hazaiak éppen ezért lehetnek különösen élesre hangolva ezen a találkozón.

Tóth Árpád a csapat edzője a legutóbbi mérkőzésen tapasztaltak alapján törekedik a problémák megoldására: – Az esélyekről mit gondolok? Már sokszor mondtam, hogy teljesen mindegy ebben a bajnokságban ki az ellenfél, hány pontja van és hol áll a tabellán. Mindenki megverhet mindenkit. Legutóbb az érdiek is felszívták magukat, mi meg nem zártuk le időben a meccset, ezért a hazaik teljesen megérdemlték a döntetlent.

Rengeteg dologgal küszködtünk az utolsó hetekben, úgymind sérülések, betegség, magánéletbeli dolgok, amiknek remélem a végére értünk és újra csak a játékra koncentrálhatunk

Hozzátette, nehéz mérkőzés előtt állnak, de bízik a csapatban. Ahhoz hogy sanszuk legyen, rengeteget kell javulniuk, fejben és a teljesítményben is egyaránt.