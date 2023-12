A betegséghullám ellenére mindkét meccset megnyerte a csapat, a dunaújvárosi klub játékosainak segítségével így győzelmekkel debütált Mihók Attila és Cseh Sándor kapitányi párosa.

Azért nem lett volna baj, ha nem Pavlik doki állítja össze a csapatot

– idézte Mihók Attila morgólódását a szövetség honlapja a szombati meccs előtt az egri uszoda partján, utalva arra, a keret csaknem fele egy rémes hasmenéses vírus miatt nem volt bevethető állapotban.

Az Eb-re jelenleg huszonhármas bő csapattal készülő együttesben Mihók korábbi játékosai – miután kinevezték kapitánynak, le kellett mondania a DFVE vezetőedzői posztjáról – közül hatan vannak. Egerben Maczkó, Dobi, Mahieu és Horváth kapott lehetőséget, Garda és Szabó nem – ám mint fentebb kiderült, nem csak szakmai szempontok alapján történt a meccskeret kihirdetése.

Amit aztán 13–8-ra megnyertek a lányok, a dunaújvárosiak közül Mahieu, Dobi és Horváth egy-egy találatot szerzett, a kapuban pedig Maczkó is kapott lehetőséget.

– Remekül kezdtünk, de a kínaiak végig tapadtak ránk, azaz mindent be kellett dobnunk, amit most tudunk, hogy megmaradjon a különbség, viszont így ez a meccs nagyon jól szolgálta a felkészülésünket, játékban is, érzelmileg is. Hoztunk egy-két újdonságot, amire szükség is volt, hiszen négy napja edzünk velük, úgyhogy szinte annyira ismernek minket, mint mi saját magunkat. Most így áll a csapat, amit ma láthattunk: fertőzéstől sújtva, emiatt kulcsemberek nem lehettek itt, ez azért rányomta a bélyegét a játékra – idézte Mihók Attilát a szövetség honlapja.

Vasárnap már a fővárosban mérte össze újra erejét tv-s mérkőzésen a két fél.

Érdekesség, az egyik játékvezető a DFVE szezon végén visszavonult játékosa, Sajben Nikolett volt.

A keretből a dunaújvárosi játékosok közül ezúttal Szabó Nikolett kapott bizonyítási lehetőséget, mellette Mahieu és Dobi ismét.

Magyarország – Kína 13–5 (4–1, 3–2, 2–1, 4–1)

Magyarország: Magyari – Szilágyi 2, Parkes 4, Keszthelyi, Kuna, Rybanska, Faragó 1. Csere: Neszmély (kapus), Varró, Mahieu 2, Szabó 2, Gurisatti 2, Dobi, Baksa.

Szabó Nikolett vasárnap remekül teljesített

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Szenzációsan kezdett a mgyar csapat, percenként egy gólt szerezve, aztán 4–0 után tudtak először a kínaiak betalálni. A második negyed elején Szabó és Mahieu révén már 6–1 volt az előny. Magyari a félidőnél közel hatvan százalékos hatékonyságnál tartott, Gurisatti első gólja összeségében a nyolcadik magyar találat volt, ezzel megint öt lett a magyar fór. Az első hazai időkérésnél Mihók Attila azt mondta, nem kell több, mint eddig, de azt továbbra is hozzák a lányok. Az egyik kínai már a második bekkünket pontozta ki, de a védekezés továbbra is remekelt. A záró negyed elején a kínai center négyre hozta fel övéit, egy elrontott támadás után pedig a mínusz háromért támadhattak, de a beálló Neszmély bemutatta első védését. Aztán rálépett a gázra a hazai együttes, Parkes, Mahieu és Faragó hármasa után a végén Szabó gyönyörű távoli lövéssel koronázta meg teljesítményét, és zárta le egyben a meccset.