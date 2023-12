A Brassó hamar kétgólos előnyre tett szeret, a 8. percben már 2-0-ra vezetett. A második harmadban a Bikák nagy erőfeszítéseket tettek a szépítésért, sokáig siker nélkül. Azután egy olyan szituációban szerezte meg a DAB az első gólját, amikor erre nem nagyon lehetett számítani. Ugyanis Sillanpaa emberhátrányban talált a hazaiak kapujába. A dunaújvárosi hívek bánatára csak két és fél percig tartott az örömük, mert a Brassó Cornet révén újra kétgólosra növelte csapata előnyét.

A befejező játékészből még három perc sem telt el, amikor Lorraine 3-2-re alakította az állást. A hajrában mindent megpróbált a dunaújvárosi alakulat az egyenlítés érdekében, még a kapusát is lehozta, hogy hat mezőnyjátékossal támadhasson, de az eredmény már nem változott.

Egy izgalmas, a semleges szurkoló számára is élvezhető találkozón a DAB ezúttal is vereséget szenvedett Erdélyben, hiszen az előző túrája is három vereséggel zárult.

Niko Eronen együttese pénteken magyar idő szerint 17.30 órakor Gyergyószentmiklóson szerepel a Gyergyói HK ellen.

Corona Brassó – DAB 3-2 (2-0, 1-1, 0-1)

Brassó: Dubeau – Williams, Piché 1, Valchar, Van Wormer (1), Cornet 1 – Boriszenko (1), Lowney, Kóger, Blackwater, Sills – Holwell, Bors, Szabó K., Gajdó B., Zagidullin 1 – Kovács E., Kovács M., Rokaly-Boldizsár. Vezetőedző: Dave MacQueen.

DAB: Tóth – Svars, Maarnela, Szalma, Nemes, Dostalek – Léránt, Sziszak, Hadzinikolic (1), Sillanpää 1, Koskinen – Marosi, Blomberg, Somogyi, Lorraine 1, Elomaa – Raszkin, Atamancsuk, Strenk (1), Szabó Cs., Károly. Vezetőedző: Niko Eronen.