A Dunaújvárosi Egyetemen csütörtökön este tartott összejövetelen elsőként Szárszó Lajos köszöntötte a megjelenteket, köztük dr. Mészáros Lajost, a térség országgyűlési képviselőjét, a DKSE elnökségét, a felügyelőbizottság tagjait, az önkormányzat részéről Barta Endre alpolgármestert, a szakosztályok vezetőit, edzőket, versenyzőket és támogatóikat.

Elsőként dr. Mészáros Lajos szólt az egybegyűltekhez, aki nagy örömét fejezte ki, hogy Dunaújvárosban egy ekkora sportegyesület működik. - Akár orvosként is mondhatom, a sport mennyire fontos és mennyire fontos, hogy a fiatalok mozogjanak.

Dr. Mészáros Lajos országgyűlési képviselő is köszöntőt mondott

Fotó: Laczkó Izabella

Ez egy olyan klub, ahol a gyerekek közül jónéhányan eljutnak odáig, hogy országos hírű eredményeket tudnak elérni. Mindenkinek gratulálok a teljesítményéhez, az őket felkészítő edzőknek, illetve a DKSE vezetőségének is, hiszen mindenkinek a munkája ehhez hozzájárult.

- Örülök neki, hogy az egyetemen vagyunk, bízom benne, a jövőben az intézmény ernyője alatt még nagyobb sikerek születhetnek, s még olajozottabban működik az egyesület - fogalmazott.

Barta Endre arról beszélt, a DKSE család a legkisebbektől egészen a szenior versenyzőkig, mindenkinek lehetőséget ad a sportolásra. Minden szakosztályban voltak olyan eredmények 2023-ban, amire büszkék lehetünk, s igazán a sportolók tudják csak, mennyi rengeteg munka van az eredményeik mögött, az edzők közreműködésével és szponzorok támogatásával.

S ha már szóba kerültek az eredmények, a szakosztályok folytatva magas szintű szakmai munkájukat, az idei évben is maradandót alkottak. A legkiemelkedőbb eredményeket részletesen is ismerették.

A birkózó szakosztályban Nyikos Veronika megismételte tavalyi nemzetközi sikereit, U20-as Európa-bajnoki arany- és világbajnoki bronzérmes lett, illetve megszerezte élete első felnőtt magyar bajnoki címét. Pupp Viktória, Parádi László, Tombor Benedek és további versenyzők magyar és diákolimpiai bajnoki címeket és érmeket, továbbá számos helyezést szereztek. A szakosztály a fiókegyesületekkel közösen szerzett pontok összesítése alapján az országban működő közel kilencven szakosztály közül a 9. legtöbb pontot gyűjtötte.

Nyikos Veronika

Fotó: LI

Parádi László

Fotó: LI

A kajak-kenu szakosztály az elmúlt évekhez hasonlóan folytatta a magas szintű szakmai munkát, Hajdu Jonatán és Slihoczki Ádám a felnőtt mezőnyben remekelt, előbbi a komoly nehézségek ellenére is helyt állt. Az U23-as korosztályban Szellák Szabina Európa- és világbajnoki aranyérme kiemelkedő. Az utánpótlás nevelés is magas szinten folyik, ezt az alsóbb korosztályok eredményei, az igazolt versenyzői létszám is alátámaszt. Az idei évben megrendezett Wichmann Tamás Nemzetközi Regatta pedig minden tekintetben elismerést érdemel.

Dohárszki Ábel

Fotó: LI

Szellák Szabina

Fotó: LI

A röplabdázóknál a korábbi extraligás szereplés után a 2022/2023-as szezont a felnőtt csapat az NBI-ben folytatta. Miután több éve ugyanaz a "forgatókönyv", azaz a meghatározó fiatal tehetségeket elviszik más egyesületek, a DKSE kénytelen minden évben teljesen új csapatot építeni. Ez komoly szakmai kihívás, amit a vezetőedző és az edzők rátermettségének köszönhetően a körülményekhez képest sikeresen megoldanak. Dicséretes, hogy sok utánpótlás játékost hívtak meg a válogatott keretekbe.

Bali Lilla

Fotó: LI

Andonov Aleksandar

Fotó: LI

A tornászoknál a 2023-as év is bizonyította, hogy a szakosztályban példaértékű szakmai munka folyik. Kovács Zsófia Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme, valamint a válogatott csapat negyedik helye, ahol Mayer Gréta és Czifra Bettina Lili szintén oszlopos tag volt, már önmagában hatalmas siker. Ezt azonban még fokozták tornászaink, hiszen Zsófia sérülését követően Czifra Bettina Lili megszerezte a DKSE első kvótáját a párizsi olimpiára. Emellett számos egyéb sikernek örülhettünk, magyar bajnoki aranyérmek és egyéb érmek tekintetében.

Szij Emese

Fotó: LI

Az úszóknál 2023-ban Kovács-Seres Hunor személyében volt a szakosztálynak nemzetközi sikere. A tehetséges fiatal ifi Eb-n szerzett érmet, a hazai versenyeken korosztályos bajnoki címeket, dobogós helyeket ért el, a felnőtt ob-n harmadik lett. Az alsóbb korosztályokban utánpótlás sportolók bajnoki ezüstérmek mellett számos egyéb helyezést értek el.

Majd következett az év utánpótlás-sportolója díjak átadása, amit a szakosztályvezetők és edzők javaslata alapján az öt sportágban legfeljebb egy fiú és egy lány kaphat meg.

A birkózó szakosztályból Nyikos Veronika (edzője Kiss Károly) és Parádi László (edzője Tombor István), a kajak-kenuból Szellák Szabina (edzője Horváth Attila.) és Dohárszki Ábel (edzője Molnár Gergely), a röplabdázók közül Bali Lilla (edzője Szabóné Vida Andrea) és Andonov Aleksandar (edzője Dolmán Viktor), a tornászoknál Szij Emese (edzője Badics Réka, Hunyadi-Turcsik István), az úszóknál Nagy Emma (edzője Berzlánovits Éva) és Nagy Péter (edzője Berzlánovits Éva) részesült a díjban.

S ezzel még nem volt vége az elismeréseknek. A Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, bevételeinek egy részét jövőre is a DKSE tehetséges és eredményes, jó tanulmányi eredményekkel bíró 18 év alatti sportolóinak támogatására fordítja.

Döntésük alapján Tombor István elnök és dr. Hanák Tamás elnökségi tag a birkózó Tombor Benedeknek, az úszó Kovács-Seres Hunornak, a kajakos Katona Réka Sárának, a röplabdázó Peredi Zoltánnak és a tornász Czifra Bettina Lilinek adta át a támogatást.

Trenkáné Meleg Katalin és Trenka János a torna szakosztályból Fotó: LI

Ezt követően köszöntötték a 2023. évben felnőtt világversenyen résztvevő sportolókat, valamint felnőtt magyar bajnokokat: Kovács Zsófiát, Mayer Grétát, Nyikos Veronikát, Hajdu Jonatánt, Slihoczki Ádámot. Továbbá az egyéni olimpiai kvótát szerző Czifra Bettina Lilit.

Végezetül Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke mondta el gondolatait. Azzal kezdte, a felnőtt és utánpótlás szinten elért eredményeik önmagukért beszélnek. Ezek mögött kőkemény munka van, illetve összefogás, egymás segítése. Ugyan konkrétumot még nem mondhat, de előre jelezte, a DKSE idén nagyon komoly eredményt ért el a kiemelt vidéki sportegyesületek tekintetében, amiről hivatalos bejelentés majd a héten lesz.

- Szeretnék köszönetet mondani a támogatóinknak, akik nélkül ezek az eredmények nem jöhettek volna létre. Elsőként Magyarország kormányának, hiszen évek óta nagyon komoly szinten támogatják a sportot. Hasonlóképpen a sportági szakszövetségek, komoly szponzorációt kapnak szakosztályaink innen is. A sportért felelős államtitkárság az együttműködésen és a párbeszéden alapulva olyan munkát végez, amire az elmúlt évtizedekben nem volt példa. Dunaújváros önkormányzata lehetőségeihez mérten szintén támogat minket, a Sportegyesületek Országos Szövetsége pedig keményen küzd azért, hogy a klubokat a legmagasabb szinten ismerjék el, amit az utóbbi évek történései alá is támasztanak - fogalmazott az elnök, köszönetet mondva az egyetem vezetésének a helyszínért, és nem utolsó sorban a szülők által hozott áldozatokat is hangúlyosan ki kell emelni.

Mátyás Gábor, a DKSE ügyvezető elnöke

Fotó: LI

Egy fontos megállapítást kell tegyek: minden támogatást azt gondolom azért kapunk, mert megérdemeljük. Megtettétek azt a munkát, elértük azokat az eredményeket, amelyek felhaltalmaztak minket ezen támogatások kiérdemlésére.

- Az egyesületek munkáját eredményekben mérik, ami relatív, mert mindig valamihez viszonyítunk. Mi a siker? Ez a sportági példákon keresztül is látszik, hogy sokféle lehet. Például lemegy egy kisgyerek úszni, és először tud öt méter önállóan tempóznia lábletétel nélkül, az már önmagában siker, vagy a röpladás gyereknek az első nyitása átmegy a hálón. Szóval, a siker is relatív, nagyon fontos, hogy ezt mindig magunkhoz mérjük, ne másokhoz.

Ami viszont számomra az egyik legfontosabb, a közösségépítés az egyesületben, ahol pozitív értékrendek alapján próbáljuk meg a gyerekeket az életre is nevelni, nem csak a sportsikereket elérni. Engem mérhetetlen büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen értékes közösségben dolgozhatok, tehetek minden nap. Mindenkinek nagyon köszönöm a munkáját, a sikereket, remélem jövőre ezeket sikerül még túlszárnyalni.

Kiváló volt a hangulat az est során

Fotó: LI