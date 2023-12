Egy kellemes bunyó sorozatnak ígérkezett és az is lett belőle. Kilenc páros összecsapását hirdették meg a profi boksz kategóriában, amik nagyon is élesben zajlottak. Mellettük kettő bemutató mérkőzés is helyet kapott a sorozatban. Különleges izgalmakat ígért és hozott a 3x2 perces K1-es csata Horváth Tamás és Sárándi László között 75 kg-ban, ami a külsőségei ellenére döntetlenre végződött. Hasonló hangulatban várta a közönség az egyedüli ilyen összecsapást a szerb Vladimir Boberic és a magyar Iványi Norbert között szintén 75 kg-ban. Ez egy valóban különleges csemege, hiszen a cél a minél előbbi kiütés, vagy leütés a Full Contact szabályainak megfelelően. A kiélezett csatában a KO elmaradt, helyette a szerb versenyző pontozással nyert.

Igazi harc volt

Fotó: Balogh Tamás

A hölgyek

A nagy tűzzel harcoló női harcosokat 4x2 percben előbb 50,8 kg-ban Pappné Csiki Dián és Horváth Sándor Dorina képviselte. A mérkőzést az utóbbi hölgy pontozással nyerte. A -63.5 kg-ban Moldován Orsolya Debrecenből és Denise Schuschko-Linke Grazból érkezett. Az apró termetű hazai versenyző derekasan végigüldözte az ellenfelét, de a nála jóval termetesebb ellenfele érezte, hogy mikor kell neki a hatékony kontrákat előhúzni. Ezért aztán az eredmény döntetlen lett.

A címnyertes

Fotó: Balogh Tamás

A címmérkőzés

A jó hangulatú gálát 75.0 kg-ban a szerb Mirko Jovanovic és a magyar Góman Renátó összecsapása koronázhatta volna meg, amit 5x3 percben a WKF Profi Nemzetközi K1 cím mérkőzésként hirdettek meg. Jovanic úgy tűnik régen látta az ellenfelét, és nem ez ellen az erőtől duzzadó harcosra volt ráhangolódva, aki magabiztosan KO-van rendezte le a cím sorsát.

Kovácsok

Fotó: Balogh Tamás

Neki is az ökölvívás az élete

- Kovács Bence a Kovács István ökölvívó fia vagyok- mutatkozott be mosolyogva, hogy a kétségeimet eloszlassa, majd a látottak kapcsán hozzátette: - Úgy gondolom, hogy a szerb srác még talán tudta volna folytatni, bár a magyar ellenfele elég komoly erőfölényben volt vele szemben. Tízig nem tudott fölállni és ezért a szabályt követve nem volt nehéz döntés, be kellett szüntetnem a mérkőzést. Szerintem abszolút igazságos döntés született és a jobbik nyert.

Szerencsés vagy, közelről ismered a magyar boksz fenomént, Kokót!

-Igen, elég közelről ismerem… Gyermekkorom óta végigkísért a sport, de az ő révén kerültem a ring közelébe. Sajnos többször sérült a lábam és ezért nem válhattam élsportolóvá. Amikor végignézi a munkámat, mindig őszintén elmondja a véleményét és, ha van rá oka akkor a dicsérettel sem fukarkodik, mert a kritikájával tudja segíteni a pályafutásomat. Részemről a kritika nyomán sincs sértődés, mert szerencsére én nem vagyok az a típus.

Te mikor győzöl?

- Amikor mindkét bokszoló épségben távozik a ringből. Ez nekem nagyon fontos, mert a vezetőbírónak az a legfontosabb feladata, hogy vigyázzon arra, hogy egyik versenyző se szenvedjen el felesleges sérüléseket! A mérkőzés természetes kimenetelét hagyni kell, abba, csak akkor avatkozunk bele, ha feltétlenül szükséges.

Gábris Bulcsú többszörös box bajnok, és mérkőzés vezető. Sokat lehet tanulni tőle az ökölvívásról.

Mintha még ma is ökölvívóként lépne a ringbe.

- Ez megtisztelő, de én már nem úgy érzem. A bokszot már elég régen, a kétezres évek elején abbahagytam. Jól együtt élek a helyzettel, hogy most más a szerepem, Örülök, hogy nem engem fognak megütni. Ahogy együtt élek a mérkőzésekkel néha még mindig elindulnak bennem azok a mozgások, amivel bokszolóként éltem, de természetesen tétlen maradok.

Családi idill

Fotó: Balogh Tamás

Volt-e olyan, amikor megsajnáltad őket mondván „nem kell ezt erőltetni”?

- Volt ilyen is és azt félbe is szakítottam. Igaz, hogy nem tudott kiteljesedni, de ezen a napon nem is volt rá képes. Nem fáj meghozni egy ilyen döntést, mert többek között azért vagyok ott, hogy ha nagy különbséget látni a két versenyző között, akkor megvédjem a gyengébbet. Nem először járok Nagyvenyimen és általában is nagyon szívesen vezetek mérkőzést vidéken is. Ez a verseny vállalható volt, hiszen jó pár színvonalasabb mérkőzést is láthattunk benne.

A házigazdák

Fotó: Balogh Tamás

Stefanicz Ferencz Alexander egy sokoldalú személyiség. Jó helye van a küzdősportok eseményein, a gasztró fesztiválokon, mi több a kortárs irodalmi esteken is. Nagyvenyimen K 1-es pontozóbíróként számítottak rá. Komoly kísérőkkel érkezett.

- Nem is kérdéses, hogy ők a mai testőrségem: Stefanicz Zóra, a nagyobbik lányom és Stefanicz Alekszander.

Ígérd meg, hogy ez a két szép fiatalember nem száll be a küzdősportba!

- Ezt már nem tudom megígérni, mert a lányom dzsúdózott, ráadásul nem is rossz eredményekkel, a fiam pedig a dzsúdó és a birkózás után most bokszolni kezdett. Nem féltem egyiket sem, mert mindennap arra tanítom őket, hogy a küzdelem az életünk mindennapos része, másrészt arra is. hogy meg tudják magukat védeni. Ezért maradtak ilyen szépek.

A szurkolók

Fotó: Balogh Tamás

Karácsony előtt két nappal ezek a sportolók nagyon megverték egymást…

- Az a csodálatos a küzdősportban, hogy láthatod, előtte békésen lépnek a ringbe, aztán felszívják magukat, aztán valóban agyba-főbe verik a másikat (hiszen „ a sakkon kívül itt használják legtöbbet a fejüket…”) , de utána megölelgetik egymást. Itt adják át az igazi alázatot, szeretet és tiszteletet. Telt házunk lett. Családiasabban fértünk el. Meg volt az az ír, vagy angol pub jellege. Igazi kőkemény szurkolótábor jelent meg, akik adják a hangulatot a színvonalas mérkőzésekhez.

Kovács Richárd ezúttal a régi harcostársát, Rozman Istvánt segítette a nagyvenyimi küzdősport gála lebonyolításában. Mikrofont vett a kezébe és egy jól felkészült ringszpíkerként tette a dolgát.

A szurkolók

Fotó: Balogh Tamás

- Én azt mondom, hogy bár a sportcsarnokokhoz képest ez egy kicsi helyiség volt, de mégiscsak otthont adtunk egy küzdősport rendezvénynek. Összességében jól sikerült ez az esténk is. Ez lett a negyedik rendezvényünk ebben az évben. Szerencsére negatív kritikákat nem kaptunk miattuk. Bár az én srácaim most nem tudtak bunyózni, de mégis azt mondhatom az ökölvívás szempontjából jó mérleggel zártuk a 2023-as évet.

Rozman István bár a profi nemzetközi küzdősport világban is keresett promótőrnek számít, de a hazai versenyek létrehozásában is jelentős szerepe van.

- A szerepemnél fogva én voltam az esemény főrendezője és talán meglepő módon a szponzora is. Eldöntöttem, hogy megcsinálom, hogy a srácok bunyózzanak egy jót, így az év végén! Úgy érzem, hogy megérte, mert egy jó gálát bonyolítottunk le. Támogatóm volt a Kovács Ricsi és még mások is, de a helyszín tulajdonosa is, aki kedvező áron fogadott be bennünket.