Molnár Gergely minden évben várja a karácsonyt, ami sokat, egy igazi családi ünnepet jelent számára. - Az egész éves hajtás után tudatosan úgy szoktam alakítani, hogy ilyenkor többet legyek a gyerekeimmel és a kedvesemmel, ekkor kicsit át is tudom gondolni az esztendőt és felkészülni a következőre.

Egy-egy napra ki tudom kapcsolni a kajak-kenut a fejemből, azonban hosszabb távon ez már nem működik.

Az ünnepi ételek elkészítésében nincsen feladatom, de természetesen az előkészületekből kiveszem a részemet. Amennyiben ki kell emelni a menüsorból valamit, akkor a halászlét emelném ki, mint kedvencet, amit inkább tészta nélkül fogyasztok.

A sportolóknak meg van szabva, ilyenkor is mit és mennyit ehetnek, van, ahol mérlegelés várja őket. Molnár Gergelynek viccesen felvetettük, vajon az edzőknek is van ilyen megkötése? - Igazából túlenni nem szoktam magamat, azért mert karácsony van. S ilyenkor is igyekszünk azért mozogni, nagyokat sétálni - mondta erre.

Ami pedig a szokásokat illeti, néhány éve vált hagyománnyá családjában, hogy elmennek korcsolyázni Budapestre, de már karácsony után.

A jövő év várakozásaival kapcsolatban pedig azt mondta, a munkáját nagyon szereti, eredmények tekintetében pedig azt kívánja, hogy a felnőtt és az utánpótlás csoportjának jól sikerüljön 2024.

- Előbbiek számára nagyon meghatározó év lesz ugye az olimpia miatt. Kóvátja van az országnak, a válogatókon dől majd el, hogy lesz-e DKSE tagja az ötkarikás csapatnak. A munka keményen folyik, erre megvan az esély. Amennyiben sikerülne, mondhatjuk, jövőre nekem már nyáron karácsony lehet. A fiatalokkal, akik közül idén többen válogatottságot, régiós válogatottságot értek el, pedig tovább szeretnék lépegetni, és azt is, hogy bővüljön a körük.