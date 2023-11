– Engedje meg, hogy gratuláljak, ez nagy győzelem volt!

– Köszönöm szépen a csapat nevében. Én is azt gondolom, hogy ennél nagyobb győzelmünk nem volt még ebben a félévben! – felelte Varga Balázs, a dunaföldváriak vezetőedzője az iváncsaiak elleni 1–0-s siker után, amelyet ráadásul úgy ért el az újonc, hogy két kulcsemberét, Kun Lászlót és Bartha Lászlót is nélkülöznie kellett.

– Mi a titkuk, hogy újoncként sorra gyűjtik az ilyen skalpokat, mint amilyen az iváncsaiak elleni is?

– Maximálisan felkészültünk taktikailag és mentálisan. A játékosok mindent próbáltak megvalósítani a pályán abból, amit megbeszéltünk és egy-egy hibától eltekintve ez sikerült is. Azt gondolom teljesen megérdemelten nyertünk egy emlékezetes bajnokin.

– Nem szeretnék ünneprontó lenni, de nekem az elején kívülről úgy tűnt, mintha túlságosan is tisztelnék az ellenfelet!

– Az Iváncsa igazolta jó hírét, hiszen sok elmozgással, erős szélső játékkal támadott, bizonyítva, hogy nem véletlenül vezetik a bajnokságot. Az első negyedóra tényleg nehéz volt számunkra, akkor többet hibáztunk, de jól védekeztünk és meg tudtuk őrizni a kapunkat a góltól.

– Aztán varázsütésre megváltozott a játékuk, elkapták a ritmust, és a győzelmük akár lehetett volna nagyobb arányú is!

– A folytatásban már tudtuk kontrollálni az ellenfél játékát és meg tudtuk valósítani támadásban is azt, amit szerettünk volna. Megvolt az esélyünk a második gól megszerzésére is, de nem találtunk be, így az utolsó percekben nagyon stabilnak kellett maradnunk, de sikerült megőrizni az előnyünket. A srácok büszkék lehetnek magukra, mert ez igazi férfimunka volt!

– Jó kezdés után egy kisebb hullámvölgybe kerültek, kétszer is kikaptak egymás után, de most úgy tűnik, visszataláltak a helyes útra.

– Én is azt gondolom, hogy igen. Az utolsó öt bajnoki mérkőzésünkön két döntetlen mellett három győzelmet jegyeztünk, és ami nagy dolog, hogy négyszer gólt sem kaptunk ezeken a találkozókon. Egyre jobbak, egyre összeszokottabbak vagyunk, ez a féléves munka eredménye, amit jól építettünk fel. Bízom benne, hogy sikerül még ennél is továbblépnünk, de ahhoz ugyanilyen maximális taktikai fegyelemre, ugyanilyen alázatra, odaadásra lesz szükség az edzéseken és a mérkőzéseken. Hiszem, hogy az ősz után még egy ennél is szebb tavaszi idény várhat ránk.

NB III, Dél-Nyugati csoport

1. Iváncsa 16 13 1 2 42–13 40

2. Szentlőrinc 16 12 4 0 40–11 40

3. Nagykanizsa 16 10 3 3 44–22 33

4. Ferencváros II 16 10 2 4 28–12 32

5. Dunaföldvár 16 9 3 4 31–19 30

6. Kaposvár 16 6 7 3 22–17 25

7. Paksi FC II 15 7 0 8 39–39 21

8. Érd 16 5 4 7 27–36 19

9. Mohács 16 5 2 9 19–27 17

10. Gárdony-Agárd 16 4 4 8 33–41 16

11. Fehérvár II 16 4 3 9 24–36 15

12. MTK II 16 3 6 7 25–30 15

13. Bonyhád-Majos 16 4 2 10 17–32 14

14. PTE-PEAC 16 3 5 8 11–27 14

15. Dunaújváros 16 3 4 9 16–38 13

16. Szekszárd 15 2 4 9 14–32 10

