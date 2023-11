A szurkolók közül Lipták Tamás is elhivatott híve a klubnak és a csapatnak, neki ez volt a véleménye a találkozóról. – Kikaptunk. A sportban ez is benne van. Hogy csalódtam-e miatta? Abszolút nem! Imádom ezt a fiatal csapatot! Ezek a lányok már most is bármire képesek és a jövőben pedig mindenképpen esélyük lesz rá. Az ellenfél természetesen jó volt. Nem vagyok szakértő, csupán vízilabda szerető ember, akinek három gyermeke tagja az újvárosi csapat utánpótlásának!