Ha az időjárásnak nem is, de az eredménynek valószínűleg örültek a rácalmási szurkolók, mivel az utolsó négy forduló óta nem írhatott három pontot az együttes. Két vereség és két döntetlen után végre győzelemmel hagyhatták el otthon a játékteret szombaton. A bajnokság ezzel azonban még nem ért véget a városközeli csapatnak, hiszen hátra van egy elmaradt mérkőzésük a listavezető Kisláng ellen, amit december 2-án pótolnak. Ezt a meccset szintén Rácalmáson játsszák majd.

Rácalmás – Szabadegyháza 3-1 (1-0)

Rácalmás: Farkas - Molnár, Czári, Horváth (Hatvany 60.), Hornyák, Tábi, Kovács (Szabó 79.), Gergelyfi, Sőregi, Suplicz, Homolya (Balogh 46.).

Szabadegyháza: Ecsédi - Csürök, Sági (Rátkai 75.), Fekete, Csuri, Ullmann (Paksi I. P. 64.), Borsos, Zámbó, Rátkai, Oláh, (Paksi II. P. 46.), Kotulák.

Az első negyedóra után máris gólt szereztek a hazaiak, a kapusról kipattant labda került Czári elé, aki nem hibázott. A szünet után az 53. percben érkezett a következő hazai gól, amikor a sépen kijátszott akcióra érkezett remek ütemben Balogh. A harmadik találatot részben a vendégeknek köszönhetik a rácalmásiak. Egy szabadegyházi támadásból eladott labdára csaptak le, majd Czári második találatával három gólra nőtt a vendégfogadók előnye. A Szabadegyháza a 75. percben Borsos révén büntetőből egyenlített. A 85. percben a hazaiaktól még Tábit két sárga lap miatt kiállította Kocka László játékvezető, de ez már nem befolyásolta a végeredményt. Sikerével a Rácalmás a 12. helyről egészen a nyolcadikra lépett fel.

A mérkőzés végén Boncz Gábor edzőt kérdeztük. - Elvileg még gyűjthetünk pontokat az elmaradt mérkőzésen. Jó jel, hogy most helyzetek és azok értékesítése szempontjából is jobbak voltunk. A játék is egyszer-kétszer focisra sikeredett. Ennek ellenére mélyponton, vagy annál is lejjebb van a csapat. Az edzéshiány nagy mértékben befolyásolja a teljesítményt.

Kulcs – Alap 6-1 (4-0)

Kulcs: Murvai - Németh, Godó, Ócsai, Nyuli, Szekszárdi, Tóth (Herczog 80.), Kis, Plézer, Horváth, Balla (Seres 87.).

Alap: Szopori - Bölcskei, Szemler, Vargyas, dombi, Kaszás, Lakatos, Kaszás, Kisari, Kiss, Szalai.

Gólszerző: Balla (16., 21, 85.), Godó (33.), Tóth (36., 75.), illetve Lakatos (89.).

Bravúros eredménnyel zárta a szezont a Kulcs vasárnap. Az első félidőben már tetemes előnyre tett szert a hazai csapat. A szünet után aztán még kettőt beragasztott az Ócsai Norbert vezette legénység, a vendégek csak a végén tudtak szépíteni. A találkozót teljesen megérdemelten nyerte az utolsó előtti helyen álló Kulcs a nálánál a forduló előtt öt hellyel előrébb lévő rivális ellen.

A 13. forduló további eredményei: Kőszárhegy – Vajta 3-4, Dég – Kisláng 1-10, Cece – LMSK 2-3, Tác-Csősz – Lajoskomárom II. 2-3, Nagylók – Sárszentágota 4-1.