Azt mindenképpen meg kell említeni, hogy a két csapat ritkán látható, nagyon mozgalmas, izgalmas mérkőzést vívott, amit 4-3-ra nyertek meg a miskolciak szétlövés után.

Steve Kasper vezetőedző, DVTK Jegesmedvék: – A meccs elején nem használtuk ki a helyzeteinket és hagytuk az ellenfelet meccsben maradni. Emiatt elismerés jár nekik, a kapusuk bemutatott néhány nagy védést. A célunk, hogy minden nap jobbak legyünk és bár szerettük volna megszerezni a három pontot, most kettőt sikerült.

Niko Eronen vezetőedző, DAB: – Természtesen sosem szeret az ember veszíteni, de elégedett vagyok azzal, amit ezen a találkozón a srácoktól láttam. Összességében úgy alakult a mérkőzés, ahogy vártuk. Az első harmadban nagyon ránk jöttek, ezt el kellett fogadnunk és bíznunk abban, hogy meccsben maradunk és ahogy telik az idő, egyre kiegyenlítettebb lesz a mérkőzés. Ez meg is történt ezúttal. A harmadik harmadban egy hidegzuhany ért minket, de örülök neki, hogy sok lehetőséget tudtunk teremteni ezután. Volt pár nagy helyzet a hosszabbításban, de nem lehetünk emiatt túl mérgesek, a nagy képet kell néznünk. Örülök annak, hogy a csapatom küzdött és sokat tettünk ebbe a találkozóba. Talán most először láttuk azt, hogy ilyen sokat dolgozunk a párharcokban. Erre lehet építeni.

Az Acélbikák az Erste Ligában a nyolcadik helyen állnak tizennégy mérkőzésen szerzett tizenöt ponttal. A gárda legközelebb vasárnap hazai pályán lép jégre, 18 órától a Budapest Jégkorong Akadémia lesz a vendég, akik három hellyel és hét ponttal vannak a dunaújvárosi alakulat előtt.