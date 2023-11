Dunaújvárosi Acélbikák – DEAC 3-2 (0-0, 1-0, 2-2)

Dunaújvárosi Jégcsarnok, 500 néző. Vezette: Korbuly, Babic, Szabó, Váczi.

DAB: Tóth _ Léránt (1), Maarnela, Ödman, Sillanpaa, Somogyi _ Ahonen, Svars, Pinczés (1), Nemes, Dostalek 1 _ Sysak 1 (1), Blomberg, Szalma 1, Koskinen, Elomaa (1) – Marosi. Vezetőedző: Niko Eronen.

DEAC: Hetényi – Ushnev, Ivessuo, Yeliseyenka, Smirnov, Vasilev (1) – Mingazov, Krollis 1, Buchkin (1), Novothny, Mihalik A. – Dobmayer, Bukor 1, Koblar, Rétfalvi, Molnár – Sándor, Jakabfy, Hári, Mihalik G., Mazzag. Vezetőedző: Vaszjunyin Artyom.

Niko Eronen: – Az első harmadot kontroll alatt tartottuk, s így tettünk a másodikban is, de összességében jól távol tartottak minket az igazán nagy lehetőségektől, de szerencsére megtaláltuk a vezető gólt egy kontra végén. A harmadik egálos játékot hozott, de nagyon nagy energiákat mozgósítva harcoltunk, kiadtunk magunkból mindent, ezért is érzem úgy, hogy talán jobban megérdemeltük ezt a győzelmet. Sokszor megtapasztaltuk, hogy vezettünk a harmadik harmad előtt és onnan fordított az ellenfél, de nagyon boldog voltam azzal, amit ma láttam, hogy megtaláltuk a visszautat a meccsbe egy keményebb időszak után. Ahogy láttam a meccs után a srácokat, kiadtak magukból mindent ma, s bár könnyű most azt mondani, hogy megérdemelt győzelem volt, jön a válogatott szünet, s várjuk vissza a sérült és beteg játékosainkat.