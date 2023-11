A legtöbbet a Beloiannisz rúgta a Sárszentmihálynak, de potyogtak a találatok a Besnyő – Adony mérkőzésen is, ahol a Duna-mentiek fél tucatot vágtak ellenfelüknek. Nyolc gól esett a Káloz – Nagyvenyim mérkőzésen is, ahol meglepetésre előbbi csapat nyert, utóbbi pedig zsinórban harmadik vereségét könyvelhette el.

Besnyő – Adony 2–6 (1–1)

Adony: Budai – Glonczi (Bagóczki 46.), Virág (Kőkuti 89.), Vukajlovics (Hegedűs 57.), Kaló, Tüth, Rácz, Holentoner, Bognár, Tatár, Balogh.

Meglepetésre a Besnyő szerzett először előnyt a 11. percben Boronyai révén. Az Adony azonban hamar kiegyenlített a 15. percben Budai találatával. A szünetet követően alig két perc telt el az újabb vendég gólig, ismét Budai nevét jegyezte fel Jónás játékvezető. Az 56. percben megint adonyi siker következett, Vukajlovics növelte a gólok számát. A Besnyő azonban nem adta könnyen a bőrét, és a 71. percben Juhász hozta vissza a hazai reményeket, 2–3. A 81. perctől a vendégek magasabb fokozatra kapcsoltak és Bognár két góljával, valamint Hegedűs befejezésével alakult ki a végeredmény.

A győzelemmel az Adony a lista elejére ugrott jobb gólkülönbségének köszönhetően. Boldóczki Sándor adonyi edzőt kérdeztük arról is, milyen az első helyen „napozni”?

– Kicsit szédülünk még itt az első helyen. Sokat tettek a fiúk, hogy idáig eljussunk. Nagy vízválasztó lesz a következő, tizedik forduló, mikor a Baracsot látjuk vendégül. Addig élvezzük a helyzetet és készülünk a következő mérkőzésre. A besnyői meccs egyébként nem volt egyszerű, 2–3-ig hullámzó sikerrel játszottunk. Ekkor belelkesedett és becsülettel küzdött ellenfelünk, de a végén három gyors találattal rendeztük a sorokat. Végül is nem volt kérdés, hogy melyik csapat képvisel nagyobb játékerőt.

Polgárdi – Nagykarácsony 0–0

Nagykarácsony: Turi – Szabó J., Fülöp, Rezes, Jákli, Mohácsi (Kovács D. 65.), Szabó Sz., Horváth (Szabó M. 85.), Gráczer, Éliás, Gábris (Varga 75.).

Káloz – Nagyvenyim 5–3 (2–1)

Nagyvenyim: Fodor – Princz, Ráthgéber, Balogh D., Fekete, Slett, Pinczési (Ocztos 81.), Sarok (Varga 49.), Gászler (Kovács D. 42.), Kővári, Rabijász.

Gólszerző: Gál (8.), Tóth B. (27.), Takács (46.), Tóth Z. (78., 85.), ill. Ráthgéber (31.), Balogh (73.), Raijász (88.).

Seregélyes – Előszállás 2–1 (0–0)

Előszállás: Nagy – Béres, Nyári, Kovalovszky, Horváth (Romhányi 58.), Mekota, Felföldi (Kercza 76.), Garbacz (Bognár 76.)., Felkes (Puskás 46.), Horváth K., Reichardt.HL

Gólszerző: Ihász (49.), Szalai (73.), illetve Romhányi (65.).

További eredmények: Sárosd II. – Aba Sárvíz 2–2, Beloiannisz - Sárszentmihály 7-1.

H. Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. 1. ADONY 8 6 2 0 26 8 18 20 2. BARACS 8 6 2 0 27 11 16 20 3. ABA SÁRVÍZ 9 4 4 1 26 14 12 16 4. BELOIANNISZ 8 4 3 1 24 10 14 15 5. NAGYKARÁCSONY 8 4 2 2 12 11 1 14 6. POLGÁRDI 8 4 1 3 30 13 17 13 7. NAGYVENYIM 9 4 0 5 26 28 -2 12 8. SÁROSD II. 8 3 3 2 23 16 7 12 9. KÁLOZ 9 2 2 5 20 44 -24 8 10. SEREGÉLYES 9 2 1 6 11 36 -25 7 11. SÁRSZENTMIHÁLY 8 2 0 6 20 28 -8 6 12. BESNYŐ 8 1 2 5 19 33 -14 5 13. ELŐSZÁLLÁS 8 1 0 7 13 25 -12 3 * a Szabadbattyán kizárva