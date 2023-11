Tudjuk a futballból, amikor a múltról beszélünk napjainkban az hangzik el, könnyű volt, akkor még kocka alakú volt a labda. Ez a dolog arról jutott eszembe, hogy amikor még kocka alakú volt a jégkorong és a 60-as, 70-es évek sportirányítása a jégkorongot fel akarta számolni, az akkori államvezető azt nyilatkozta, hogy erőszakkal nem fogják Magyarországon a jégkorongot megszűntetni, mert majd saját magát fogja tönkretenni. Történt ez akkor, amikor az A-csoportos világbajnokságon öt szocialista állam csapata szerepelt, élükön a Szovjetunióval. És akkor térjünk napjainkra. A fent említett gondolatok után ki merészelte volna azt kijelenteni, hogy egyszer Dunaújvárosban jégkorongban városi rangadó lesz. Szombaton ez megtörtént, a DAP-ASP a Worm Angels-szel találkozott az Andersen Ligában, ami jelenleg másodosztályú bajnokságnak számít. (Arról se feledkezzünk el, hogy negyedosztályú pontvadászatot is rendeznek jégkorongban Magyarországon.) Szó szerint városi rangadóról beszélhetünk, mert az egyik oldalon az utánpótlás legjobbjai húztak korcsolyát, a másik oldalon pedig a közelmúlt meghatározó játékosai. És ragadjunk le a városi rangadó kifejezésnél, ez tényleg rangadó volt, mert az úgymond öregek és elég ha csak a dunaújvárosi jégkorong egyik legendás alakját, Lencsés Tamást említjük meg, még meg akarták mutatni, hogy jó az öreg a háznál.

A mérkőzés után Láng Zoltán a Worm Angels edzője így fogalmazta meg a mérkőzés tapsztalatait: - Rövid paddal jöttünk, három sorral játszottunk, de a fiúk bírták az iramot. Sőt, ha az első harmad után 4-0-ra vezetünk, az ellenfél egy szót sem szólhatott volna. Nagyon komolyan vesszük az Andersen Ligát, a mi csapatunk nem profi, hetente hármat edzünk Érden, ahol nagyon jól érezzük magunkat. Azt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy a mi játékosaink nem főállású jégkorongozók, egy-egy meccsre úgy jönnek be, hogy a munkásruhát a jégkorong felszerelésre cserélik. De mindenkinek nagy a szíve és annak ellenére, hogy a tabella most nem ezt mutatja, a bajnoki címre törünk. De első lépésként azt szeretnénk, hogy bejussunk az elődöntőbe.