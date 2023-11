Megkezdődött! Az ünnepségsorozat első lépése volt tegnap kora délután, amikor megnyitották a jégkorong metodikai központban a dunaújvárosi jégsport múltját, jelenét bemutató kiállítást. A házigazda Berényi Norbert volt, aki a dunaújvárosi jégkorong egyik legendája, a 90-es évek kapusa. Jelenleg a Meiser Ferroste Kft. ügyvezető igazgatója, amely cég harminc éve kiemelt támogatója az Acélbikáknak.

Berényi Norbert megnyitójában elmondta, nehéz volt különböző relikviákat beszerezni, de leginkább az egykori újságcikkekkel és fotókkal voltak problémák, hiszen a 70-es, 80-as évekből nem a legjobb minőséget kapták. Mindenki számára, aki szereti a jégkorongot, tanulságos látogatás lehet a kiállítás megtekintése. Külön tablója van az utánpótlásnak, a bajnokoknak, a mezeknek.

Az egykori újságcikkeket is, amelyek között több Dunaújvárosi Hírlapost is találhatunk is érdemes tanulmányozni. Külön tablója van a 2008-ben Szapporóban divízió I-es világbajnokságot nyert magyar válogatottnak, amely dunaújvárosi nevelésűekre épült. Berényi Norbert ezzel kapcsolatban csak ennyit mondott: „Szapporó a magyar jégkorong szent grálja”.

Berényi remek házigazdának bizonyult, minden képhez tudott egy érdekes történetet mondani, amit a megjelentek nagy örömmel vettek, sőt rengeteg kérdés is felmerült. Voltak olyanok is, akiken látszott, hogy követték a dunaújvárosi jégkorong életét, egy hölgy meg is jegyezte, amikor az 1996-os bajnokcsapat tablóját tekintette meg: „Istenem mennyire fiatalok voltak…”