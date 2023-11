A hétvégi válogatott szünet után kedden folytatódik a jégkorongozók Erste Ligája. A Dunaújvárosi Acélbikák legutóbb hazai pályán 3-2-re legyőzték a Debrecent, most pedig Miskolcra, a DVTK Jegesmedvékhez látogatnak. A Macik legutóbb 6-3-ra hazai pályán kikaptak az Újpesttől 6-3-ra.

Az Acélbikák útjába mostanában többször is került, illetve kerül a DVTK. Ugyanis a Magyar Kupa harmadik fordulójában egymás ellen játszanak. Az első mérkőzésen 2-2 volt a végeredmény Miskolcon, a visszavágó november 21-én lesz Dunaújvárosban.

De visszatérve a debreceni egyetemisták elleni összecsapásra, ami után Niko Eronen többek között ezt is nyilatkozta: - Ahogy láttam a meccs után a srácokat, kiadtak magukból mindent, és bár könnyű most azt mondani, hogy megérdemelt győzelem volt, jön a válogatott szünet, és várjuk vissza a sérült és beteg játékosainkat.

Pillanatnyilag három játékos szereplése bizonytalan: Dézsi Bencére, Szabó Csabára és Varga Arnoldra nem biztos, hogy számíthat a dunaújvárosiak finn mestere.

A DAB-ot a szurkolók hazai pályán legközelebb november 19-én vasárnap a Budapesti Jégkorong Akadémia HC érkezik Dunaújvárosba. A találkozó 18 órakor kezdődik.