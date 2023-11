A magyar minifutball-válogatott múlt héten pénteken 1-0-ra győzte le Portugáliát, vasárnap 2-1-es sikert aratott Líbiával szemben, kedden pedig Szerbiát múlta felül egy góllal a csoportkörben. Nagy Lajos csapata ezt követően a szerdai nyolcaddöntőben 3-0-ra verte Egyiptomot, a csütörtöki negyeddöntőben Szlovákiát is megverte 1-0-ra, majd Románia ellen 3-0-ra kapott ki az elődöntőben, így jöhetett a szombati, Azerbajdzsán elleni bronzmérkőzés.

Az azeriek a tavalyi Európa-bajnokság győzteseként érkeztek a világbajnokságra, így a szurkolóik kissé csalódottan várták a bronzmérkőzést. A története első legjobb vb-érméért küzdő magyar válogatott pedig fogadkozott a találkozó előtt, hogy mindent megtesznek az ismételten szép számú magyar drukker előtt.

1. FÉLIDŐ

A súlyos sérülést szenvedő csapatkapitány, Barabás Miklós hiányában Nagy Lajos szövetségi kapitány ezúttal is a Tajti - Nádasi, Kövesdi - Ladányi, Győri - Dunai kezdőhatossal indította el a csapatot hangos buzdítás közepette. A meccs elején az azeri térfélen zajlott a játék, és

rögtön a 3. percben Ladányi Dávid egy szabadrúgást gyönyörűen tekert a sorfal mellett a kapuba, megszerezve a vezetést!

Azerbajdzsán a gól után több szabálytalansággal próbálta tördelni a játékot, labdaszerzés esetén sem volt veszélyes a csapat Tajti kapujára; a túloldalon viszont Kiss Gábor élesen belőtt labdája után Kozó Viktor centiméterekre volt a második magyar góltól.A 12. percben aztán már megduplázta az előnyét Nagy Lajos csapata:egy védelmi hiba után Kövesdi elé került a labda, aki a félpályáig előrehúzódó kapus mellett a saját térfeléről az üres kapuba gurított.

Az azeriek a második gól után felébredtek, Tajtinak a 15. percben kellett először nagyot védenie, majd a folytatásban is nyomás alatt tartották a magyar kaput. Néhány lövés után a félidő hajrájára ez a nyomás enyhült, ésa 21. percben közel járt a háromgólos előnyhöz is a magyar csapat: Bozsoki középre fejelt labdája után Kozó közelről leadott lövésébe hatalmas bravúrral kellett belevetődnie az azeri kapusnak.A félidő utolsó percei helyzetet már nem hoztak, így 2-0-s magyar vezetéssel mehettek szünetre a csapatok.

2. FÉLIDŐ

A második 25 percet az Európa-bajnok még feltüzeltebben kezdte, és beszorította a magyar csapatot, majd Kövesdi kisebb sérülése miatt állt néhány percet a játék. A magyar válogatott először ebben a félidőben is egy szabadrúgásból próbálkozott: Ladányi lövésébe Dunai próbált beleérni a kapufánál, de a begyakorolt figura végül nem volt sikeres. Néhány másodperccel később aztánLadányi is megsérült, a Barabás távollétében csapatkapitánynak kijelölt focistát ráadásul hordágyon kellett levinni a pályáról.



Több veszélyes átlövéssel is próbálkozott az Európa-bajnok, de Tajti és a védelem helytálltFORRÁS: HEGEDŰS GÁBOR - ORIGO

A folytatásban megmaradt az azeri mezőnyfölény, a kapus is gyakran segítette a támadásokat, amelyek azonban (nagyrészt a védekezésnek és Tajti bravúrjainak köszönhetően) sorra sikertelenek voltak. Ez egyre feszültebbé is tette az Európa-bajnok válogatott játékosait, akik többször is reklamáltak a játékvezetőnél vagy összeakaszkodtak az ellenféllel.A 44. percben aztán góllá érett a nagy azeri nyomás:Elvin Alizada bő 10 méterről gurította a labdát a jobb alsó sarokba. A gólhoz kellett az is, hogy Seymur Mammadov szépen átlépte az ellőtt labdát, becsapva ezzel Tajtit.

Nem sokáig volt azonban csak egy gól az előny:

egy hatalmas bedobás után Kozó elé került a labda a büntetőterületen belül, a magyar támadó pedig a kapus alatt a hálóba lőtt, majd kirohant az addigra kerekesszékben ülő Ladányihoz ünnepelni.

Az utolsó percekben az azerieknek már vészkapussal sem volt újabb nagy szépítési lehetősége, a hősiesen védekező és hatalmasat küzdő magyar válogatott így 3-1-re megnyerte a világbajnoki bronzmeccset! Nagy Lajos csapata a sikerével története legnagyobb sikerét érte el, hiszen a négy évvel ezelőtti negyedik helyezés után ezúttal