Ugyan bajnoki mérkőzést nem rendeznek, de sűrű lesz a hét eleje a válogatott bő keretében számításaban vett női vízilabdázóknak. Hétfőn mega-felmérő szerepel a programban, majd kedden és szerdán újabb keretedzések következnek a Cseh Sándor és Mihók Attila által meghívottak számára.

A hétfői napon nagyon komoly tesztelés vár a meghívottakra, nyilván, ez is szempont lesz a szűk keret kialakításakor. Kedden és szerdán pedig keretedzéseket vezényel a szakmai stáb a lányoknak, azonban nem ugyanaz lesz a névsor mindkét napon.

Kedden a dunaújvárosi klub öt játékosa vesz részt ezen, Garda Krisztina, Mahieu Geraldine, Horváth Brigitta, Kardos Dominika, valamint Szabó Nikolett. A mezőnyben összesen tizennyolcan lesznek.

Szerdán annyiban változik a névsor, hogy akkor már a kapusok között ott lesz Maczkó Lilla is a DFVE képviseletében, Gangl Edina és Magyari Alda társaságában. A mezőnyben – ami ekkor is tizennyolcas lesz – az újvárosi egyesületből már hat játékos bizonyíthat, a keddi résztvevők mellett ekkor már Dobi Dorina is.

Kedd.

Kapusok: Gangl Edina PAOK, Neszmély Boglárka FTC, Torma Luca Eger.

Mezőnyjátékosok: Dömsödi Dalma FTC, Faragó Kamilla UVSE, Garda Krisztina DFVE, Geraldine Mahieu DFVE, Hajdu Kata UVSE, Horváth Brigitta DFVE, Jancsó Patrícia BVSC, Kardos Dominika DFVE, Kurucz-Gurisatti Gréta FTC, Leimeter Dóra FTC, Máté Zsuzsanna FTC, Mészáros Farkas Kata BVSC, Peresztegi Nagy Kinga UVSE, Szabó Nikolett DFVE, Szellák Csenge Eger, Szilágyi Dorottya Eger, Tiba Panna UVSE, Vályi Vanda FTC.

Szerda.

Kapusok: Gangl Edina PAOK, Maczkó Lilla DFVE, Magyari Alda UVSE.

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla UVSE, Dobi Dorina DFVE, Faragó Kamilla UVSE, Farkas Tamara FTC, Garda Krisztina DFVE, Geraldine Mahieu DFVE, Horváth Brigitta DFVE, Jancsó Patrícia BVSC, Kardos Dominika DFVE, Kuna Szonja FTC, Kurucz-Gurisatti Gréta FTC, Leimeter Dóra FTC, Máté Zsuzsanna FTC, Szabó Nikolett DFVE, Szilágyi Dorottya Eger, Tiba Panna UVSE, Vályi Vanda FTC, Varró Eszter UVSE.