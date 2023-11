Such György, a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) elnöke, valamint a szervezet és az Erste Liga vezetői fogadták a Nagy Attila, a Román Jégkorong Szövetség elnöke által vezetett küldöttséget Budapesten. A tanácskozással szövetségi szintre emelték a korábban megkezdett együttműködést. Szó volt az Erste Liga helyzetéről és annak esetleges jövőbeni bővítéséről, valamint az utánpótlás fejlesztésének további összehangolásáról. A tárgyaló felek abban maradtak, hogy munkacsoportokat hoznak létre a közös cselekvés lehetőségeinek feltárása érdekében – olvasható az MJSZ honlapján.

Az állandó megbeszélésekre szükség is van, hiszen nemcsak a román és az erdélyi klubok között merül fel rendszeresen olyan kérdés, amiben nem értenek egyet, hanem az erdélyi egyesületek és az Erste Liga között is. Elég csak a legutóbbi esetre gondolni, amikor az SC Csíkszereda szerződtette Kevin Constantine-t annak ellenére, hogy az Erste Liga értesítette a Csíkszeredát, hogy Kevin Constantine az Erste Liga és az MJSZ versenyszabályzata szerint nem nevezhető hivatalos mérkőzésre, mivel érvényes eltiltás alatt áll. A székelyek azonban másképp látták a helyzetet, és alkalmazták az amerikai szakembert. Az ügy most ott áll, hogy három pontot vontak le az erdélyi sportszervezettől hivatalos személy jogosulatlan szerepeltetése miatt. Emellett háromezer eurós pénzbüntetést is meg kell fizetnie.