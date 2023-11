A Dunaújvárosi KSE többszörös Európa-bajnoka a térdműtétje óta jól halad a rehabilitációval. Közben személyesen is átvette az Európai Torna Szövetségtől (EG) az év legjobb európai tornászának járó díjat.

- Most már nincsenek fájdalmaim, és jól haladok a gyógyulás útján. A hathetes kontrollon kiderült, hogy minden a legnagyobb rendben, már biciklizhetek is, így eljárok edzőterembe tekerni. Ezen a héten elkezdek járni a tornacsarnokba, edzőmmel, Trenka Jánossal megbeszéltük, hogy a felsőtestemet és a karjaimat átmozgatjuk – mondta Kovács Zsófia, aki hozzátette: nagyon jólesik, hogy idegenek is sok sikert és mielőbbi felépülést kívánnak neki az utcán.

- A lelkemnek nagyon jót tett az elmúlt időszak, egyre többször megfordulok az utcán, ilyenkor rendszerint odajönnek hozzám, akár idegenek is, és biztatnak. Közben volt a díjátadás a fővárosban, ahol az EG férfi technikai bizottsága ülésezett, sok ismerőssel találkoztam ott a torna világából, és ott is sok pozitív energiát kaptam. Ilyenkor érzem, hogy milyen sokan mellettem vannak – tette hozzá a klasszis.

Mint ismert: szeptember 23-án érkezett a hír: Kovács Zsófia komoly sérülés miatt kihagyja az olimpiai kvalifikációs világbajnokságot. A válogatottat sokkolta, hogy a dunaújvárosiak tornásza nem tudja erősíteni a csapatot. Később Kovácsot megműtötték, és itthonról szurkolta végig az antwerpeni világbajnokságot, ahol eredetileg átadták az év tornászainak a díjakat. Ő akkor személyesen nem tudta ezt megtenni, ezért kerítettek erre sort most.